Ministra de Ambiente de Ecuador confirma que Colombia no le venderá energía a su país

La ministra de Ambiente, Agua y Transición Energética de Ecuador, Inés Manzano, confirmó en Noticias Caracol en vivo que el Gobierno de Colombia le dijo que no le venderá energía a su país.

“Lamentablemente el ministro (de Minas, Andrés Camacho) dijo que, aunque hay toda la disponibilidad y voluntad política por parte del presidente de Colombia, no pueden vender a los 18 millones de ecuatorianos que necesitamos energía, así que estamos viendo la parte privada”, explicó la funcionaria extranjera, que llegó a Cali para participar en la COP16.

Hay racionamientos de energía en Ecuador de hasta 14 horas por día

La ministra de Ecuador contó que su país vive una “sequía sin precedentes” y la generación de energía de su país es de un 76% con hidroeléctricas y el resto es con renovables y termoeléctricas.

“Lo que estamos viviendo son entre 10 hasta 14 horas de suspensión de servicio público en Ecuador”, detalló. Aunque habían pronosticado racionamientos solo por 15 días, las lluvias aún no llegan al país suramericano. “De hecho yo vengo acá, en nombre de 18 millones de ecuatorianos, para trabajar y tener energía desde el sector privado colombiano”, explicó.

Ecuador se enfocará en el sector privado

La ministra Manzano dijo que tenía dos objetivos con Colombia, comprar energía con el Gobierno de Gustavo Petro o con el sector privado.

Señaló que este lunes 28 de octubre tuvo una reunión con el ministro de Minas de Colombia, quien “dijo que no a él vender, pero le dije que desde el 18 de octubre él tiene el borrador de regulación de Ecuador para habilitar la compra al privado de Colombia”.

Ahora, la delegada ecuatoriana está “viendo la compra directa a la empresa privada colombiana, que nos hagan las ofertas, que ya hemos tenido algunas, es interesante porque el mercado energético de Colombia es completamente diferente al ecuatoriano, aquí es casi el 100% privado”.

Resaltó que “Colombia y Ecuador hemos sido socios estratégicos en temas de energía y tenemos las conexiones adecuadas. No nos pasa mucho al sur con Perú, pero lo podemos hace, no hay prohibición por parte de Colombia y lo que esperamos es conseguir estos contratos”.

“Creemos que con la declaración del presidente de Colombia diciendo al mundo entero que hay que ayudar a los países que tienen déficit hídrico, entre esos está Ecuador, eso lo tomamos como una buena voluntad y no hay un tema ideológico de por medio. Me parece que si el ministro que está a cargo dice que, aunque sus embalses están llenos, no nos quiere o no nos puede vender energía, nos vamos con el tema del privado”, agregó la ministra Manzano.

"Es un momento muy triste para los ecuatorianos", expresó la ministra de Ambiente - RODRIGO BUENDIA/AFP

Para la funcionaria, Camacho lo que quiere “es proteger sus embalses para el estiaje que viene en camino y están en todo el derecho”, descartando algún conflicto binacional.

No obstante, reconoció que esperaba otra respuesta del Gobierno colombiano porque “estamos viendo que en una situación como la que estamos, con 14 horas de suspensión, y viendo sus embalses y la entrada de lluvias, creeríamos que era posible. También debo respetar la decisión del ministro Camacho, quien está dándome una explicación en la cual optamos nosotros por ir a nuestra segunda parte. Lo que puedo rescatar de esta reunión es que él dijo que se iba a poner a hacer la regulación. Me da pena que se demoren tanto porque nosotros en cinco días la hicimos, la aprobamos y se la compartimos hace más de diez días”.