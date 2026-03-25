Modelo utilizaba app de citas para robar a millonarios en Estados Unidos

En Los Ángeles, Estados Unidos, se está llevando a cabo un caso judicial que llama la atención a nivel mundial. Luego del famoso 'Estafador de Tinder', caso que revolucionó y se convirtió hasta en documental de Netflix, ahora llega una nueva historia de estafas a través de app de citas de la que fueron víctimas varios millonarios.



¿Quién es la responsable?

En las aplicaciones de citas la mujer se daba a conocer como Mia Ventura Shoshana, una joven y atractiva modelo, pero ante las autoridades ha sido identificada como Adva Lavie. Según la Fiscalía, la mujer habría estafado a hombres adinerados entre 2023 y 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante esos años, Adva Lavie abrió su perfil en una aplicación de citas, mostrando un estilo de vida de artículos de lujo, viajes internacionales y autos de alta gama. Imagen que le daba la confianza a sus víctimas, principalmente hombres mayores de Beverly Hills, aunque también algunas mujeres.

Lo que dicen los investigadores es que Lavie se ganaba la confianza de las personas con las que hacía 'match' en la plataforma, a quienes ella seleccionaba minuciosamente, para que estos accedieran a invitarla a sus casas, lugares de los que ella sustraía múltiples objetos de valor.



Los reportes que se analizan en el juicio en su contra dan cuenta de robos en casas de Westlake Village, West Hollywood, Los Ángeles y Beverly Hills. La Oficina del Fiscal del Distrito del condado de Los Ángeles señaló en un comunicado que la mujer seducía a sus víctimas para "acceder a sus hogares y, posteriormente, robar dinero en efectivo, oro y artículos de diseño de alta gama".



Sobre Adva Lavie se sabe que afirma ser la primera modelo israelí de primer nivel en estar en OnlyFans y que también apareció en revistas como PlayBoy y Penthouse. Las acusaciones en su contra aparecieron en primera instancia en octubre de 2025, cuando fue denunciada por un famoso por hurto.

Publicidad

Michael Sartain, presentador de un podcast llamado Access Vegas, detalló que durante un episodio especial de su programa la mujer ingresó a la sala de espera del lugar y robó tarjetas de crédito y dinero en efectivo de los bolsos de varias panelistas. “Se levantó a los 45 minutos y estuvo fuera durante 45 minutos revisando las bolsas de todos”, contó en entrevista con KTLA.

Luego de esto varios hombres la reconocieron y señalaron de haber abusado de su confianza para robar objetos de valor de sus viviendas. Según la Fiscalía, en el juicio la mujer de 28 años tendrá que responder por dos cargos de uso no autorizado de información de identificación personal, dos cargos de hurto mayor, un cargo de robo con allanamiento de morada en primer grado con presencia de una persona y un cargo de robo con allanamiento de morada en primer grado.

Publicidad

En su juicio, demostraremos sin lugar a dudas que esta acusada se aprovechó de la confianza generada a través de relaciones en línea para acceder a los hogares de las víctimas y robarles”, indicó Nathan Hochman, fiscal de distrito.

Mientras avanza el caso Lavie se encuentra en libertad bajo fianza, con un dispositivo electrónico de localización en el tobillo, y se le ha ordenado mantenerse alejada de las víctimas mencionadas. Se espera que comparezca ante el juez el 6 de abril en el juzgado de Van Nuys. En caso de ser hallada culpable, podría enfrentar una condena de hasta 11 años en prisión.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL