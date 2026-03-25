Hallan muerta a reconocida empresaria en hotel; director de prisión sería el principal sospechoso

Una lamentable escena se registró en un hotel de Aracaju, Brasil, donde una reconocida empresaria fue hallada muerta junto a su pareja, un director de prisión que hoy figura como principal sospechoso del crimen. El caso, reportado por medios locales, ha generado conmoción y reabre el debate sobre la violencia de género en el país.



De acuerdo con las autoridades, la víctima fue identificada como Flávia Barros, de 38 años, empresaria y estudiante de Derecho. Su cuerpo fue encontrado dentro de una habitación de hotel tras reportes de disparos.



¿Cuál es la hipótesis que manejan las autoridades?

Según informó el medio O Globo, la delegada a cargo del caso, Nalile Castro, fue enfática al describir lo ocurrido: “una escena típica de feminicidio”. Según explicó, equipos del Departamento de Homicidios y Protección de Personas (DHPP), junto con peritos forenses y el Instituto Médico Forense (IML), acudieron al lugar y recopilaron pruebas que apuntan a la autoría del crimen.

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“Se encontraron pruebas y suficientes indicios de autoría. La investigación seguirá su curso en los próximos días, pero ya se pudo verificar que se trata de un delito flagrante”, señaló la funcionaria.

El principal sospechoso es Tiago Sóstenes Miranda de Matos, quien se desempeñaba como director del Complejo Penitenciario Paulo Afonso. El hombre fue hallado en la misma habitación con heridas tras un aparente intento de suicidio.



De acuerdo con la información oficial, fue trasladado al Hospital de Urgencias de Sergipe (Huse), donde dentro de lo que se sabe, permanece en estado grave bajo custodia policial. Las autoridades esperan a que recupere la consciencia para poder interrogarlo formalmente.



“Respecto al feminicidio ocurrido en un hotel de Aracaju, un equipo de la policía científica […] constató una escena típica de feminicidio”, reiteró la delegada, subrayando la gravedad del caso.



Un crimen sin señales previas

Las primeras indagaciones indican que la pareja había sido vista días antes caminando por el paseo marítimo de Atalaia, en la capital de Sergipe, “en acciones que no presagiaban el trágico final ocurrido”.

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Según testimonios recogidos por medios locales, la relación entre ambos era reciente. Amigos de la víctima aseguraron que habían comenzado a salir en noviembre de 2025 y que formalizaron su relación el pasado 15 de marzo, coincidiendo con el cumpleaños de Flávia.

Durante el fin de semana del crimen, ambos viajaron a Aracaju e incluso asistieron a un concierto antes de regresar al hotel donde ocurrieron los hechos.

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Las autoridades informaron que la puerta de la habitación habría sido forzada y que en el lugar se incautó un arma de fuego, ahora bajo análisis forense. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

El caso continúa bajo investigación del DHPP, con apoyo de equipos técnicos y forenses, mientras se espera avanzar en el proceso judicial una vez el sospechoso pueda rendir declaración.

Por su parte, la Secretaría de Administración Penitenciaria y Resocialización del estado de Bahía indicó que sigue el caso a través de su oficina interna y aseguró que el funcionario no tenía antecedentes disciplinarios. Tras el hecho, fue destituido de su cargo como director del centro penitenciario.



Un llamado en contra de la violencia

La muerte de Flávia Barros ha provocado múltiples reacciones. Instituciones como el Ayuntamiento de Paulo Afonso y el Centro Universitario UniRios donde cursaba Derecho emitieron mensajes de condolencia y rechazo a la violencia de género.

“Queremos vivir. Queremos que todas las mujeres puedan existir con dignidad, seguridad y libertad, sin miedo, sin violencia, sin que sus historias sean interrumpidas”, expresó el ayuntamiento en un comunicado.

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Por su parte, la institución educativa hizo un llamado a la reflexión: “La pérdida de Flávia no es solo una pérdida institucional; es un doloroso reflejo de la violencia que aún azota a nuestra sociedad. El feminicidio de una futura abogada nos llama a un debate urgente”.

Compañeros de estudio también le rindieron homenaje, dejando un mensaje simbólico en una de las sillas del aula: “Esta silla está vacía porque una mujer que podría estar estudiando aquí fue víctima de feminicidio”.



¿Quién era Flávia Barros?

Flávia Barros era oriunda de Bahía, donde desarrollaba su actividad empresarial en el sector de soluciones financieras, además de avanzar en el cuarto semestre de la carrera de Derecho. Días antes de su muerte, había compartido un mensaje personal: “Agradezco a Dios todo lo que he vivido hasta ahora y todo lo que está por venir”.

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En el ámbito profesional, Flávia Barros se desempeñaba como líder de su propia empresa, denominada Soluciones Financieras, un emprendimiento enfocado en la gestión y resolución de deudas. Desde este espacio, la empresaria desarrollaba su actividad económica mientras consolidaba su perfil en el sector, combinando su labor empresarial con su formación académica en Derecho.

Su cuerpo fue sepultado en el norte de Bahía, en medio de homenajes y muestras de dolor por parte de familiares, amigos y colegas.

El caso sigue en desarrollo mientras las autoridades avanzan en los detalles que permitan esclarecer estos lamentables hechos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co