Madre que intentó contratar sicario para matar a su hijo de 3 años quedó en libertad: ¿Por qué?

Una joven madre en Miami evitó ir a prisión pese a haber intentado contratar a un supuesto sicario para asesinar a su hijo de apenas tres años, en un caso que ha generado indignación y debate sobre la salud mental, la justicia penal y la protección de menores en Estados Unidos.



Se trata de Jazmin Paez, de 20 años, quien admitió haber enviado una solicitud a través del sitio web satírico rentahitman.com, en la que pedía que su hijo fuera asesinado “antes de que termine la semana”. El hecho, que inicialmente podría parecer una broma de mal gusto, encendió las alarmas de las autoridades por la precisión de la información suministrada.

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RentAHitman.com es un sitio web que, aunque aparenta ofrecer servicios de sicarios, en realidad funciona como una parodia. Con el tiempo, se ha convertido en una herramienta para detectar intentos reales de cometer asesinatos, ya que su creador reporta a la policía las solicitudes creíbles, ayudando a prevenir delitos.

De acuerdo con la investigación realizada por , la joven no solo realizó la solicitud, sino que también proporcionó fotografías del menor y detalló el lugar exacto donde podía ser ubicado. Estos elementos llevaron a que el caso fuera considerado creíble y, por tanto, remitido a las autoridades para su verificación.



El propietario del sitio, Robert Innes, explicó que aunque recibe cientos de mensajes similares cada día, la mayoría sin fundamento, este caso resultó particularmente preocupante. “La capacidad de investigar nombres y direcciones y verificar que la persona objetivo vivía en una dirección específica me parece una señal de alerta”, señaló al medio NBC6 Miami. Añadió además: “Si esa información se corrobora, es algo que debe investigarse, y por eso lo remití”.



¿Por qué la madre del menor no irá a prisión?

La detención de Paez se produjo en julio de 2023, luego de que las autoridades confirmaran la autenticidad de los datos proporcionados. Desde entonces, el proceso judicial avanzó hasta que, el pasado lunes, la joven se declaró culpable de varios cargos, entre ellos instigación al asesinato en primer grado, uso ilegal de un dispositivo de comunicaciones y manipulación de pruebas.



A pesar de la gravedad de los delitos, por los que enfrentaba una posible condena de hasta 40 años de prisión, la Fiscalía ofreció un acuerdo que evitó su ingreso a la cárcel. En su lugar, el tribunal dictó una suspensión del fallo, lo que implica que no será registrada formalmente como una delincuente convicta si cumple con las condiciones impuestas.

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La sentencia incluye dos años de control comunitario, 12 años de libertad condicional con obligación de reportarse periódicamente y terapia conductual obligatoria “hasta que ya no se considere necesaria”. Además, se le prohibió cualquier tipo de contacto con el menor hasta el año 2040.

Otro aspecto clave del caso es que los derechos parentales de Paez ya habían sido revocados previamente por un tribunal de menores. El niño, según se conoció, fue adoptado por la madre de la joven, lo que garantiza su permanencia en un entorno familiar distinto al de la acusada.

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Durante la audiencia, Paez manifestó que ha sido diagnosticada con esquizofrenia, un elemento que habría sido tenido en cuenta en el proceso judicial y en la decisión de priorizar un enfoque terapéutico sobre una pena privativa de la libertad.

El caso ha abierto interrogantes sobre los límites de la justicia cuando se combinan delitos graves con condiciones de salud mental. Mientras algunos sectores consideran que la decisión judicial busca la rehabilitación y evita el colapso del sistema penitenciario, otros cuestionan que una persona que intentó planear el asesinato de su propio hijo no enfrente una sanción más severa.

Por ahora, el futuro de Jazmin Paez dependerá del cumplimiento estricto de las condiciones impuestas por la corte. Cualquier incumplimiento podría reactivar el proceso penal y derivar en una condena de prisión.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co