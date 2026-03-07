Creadora de contenido para adultos acusada de lesionar a hombre que rechazó tener relaciones

Un incidente ocurrido en Miami Beach, Estados Unidos, es investigado por las autoridades luego de que una creadora de contenido para adultos fuera señalada de presuntamente atacar con un objeto cortopunzante a un hombre que, según el reporte policial, se negó a tener relaciones sexuales con ella debido a diferencias religiosas.



De acuerdo con los registros del arresto citados por The New York Post, la acusada es La'Rose Angel Sainte, una mujer transgénero de 30 años conocida por publicar contenido explícito en plataformas digitales como X y Fansly. Las autoridades indicaron que el hecho ocurrió el 19 de febrero en un apartamento ubicado en South Beach.

Según el informe policial, la víctima relató que conoció a Sainte aproximadamente tres semanas antes del incidente. Posteriormente, decidió invitarla a su apartamento,

el conflicto se originó poco después de la llegada de la mujer al lugar. La víctima explicó a las autoridades que no tendrían relaciones sexuales debido a una diferencia relacionada con su religión.

“El informe indica que ‘la víctima explicó que, tras la llegada de Sainte, él le informó que no tendrían relaciones sexuales porque ella no era judía’”, afirmaron las autoridades.



¿Cómo sucedió el presunto ataque?

Tras esa conversación, el reporte policial señala que la situación se tornó tensa. Según el relato entregado a los agentes, la modelo reaccionó con molestia y le habría pedido al hombre dinero y las llaves de su automóvil.



El informe señala que cuando el hombre intentó dirigirse hacia el baño del apartamento, la acusada presuntamente lo empujó, lo que provocó que cayera hacia la bañera, "luego lo golpeó varias veces en la cara” menciona la declaración.



Las autoridades indicaron que, tras ese momento, el hombre logró salir del apartamento. Sin embargo, regresó poco después al escuchar ruidos provenientes del interior de su vivienda. Según lo mencionado a las autoridades, al volver al lugar se encontró con que varias de sus pertenencias habían sido dañadas.

Entre los objetos afectados se encontraban un espejo, la manija de la puerta del refrigerador y dos pares de gafas de sol, cuyo valor combinado fue estimado por las autoridades en aproximadamente 300 dólares.

El informe policial sostiene que, durante el altercado, Sainte presuntamente tomó un fragmento de vidrio de uno de los objetos que se rompieron en el apartamento e intentó atacar al hombre.

De acuerdo con la versión preliminar, el afectado levantó los brazos para defenderse, lo que le provocó pequeñas cortaduras en la mano izquierda, además de lesiones faciales derivadas de los golpes recibidos. Las autoridades indicaron que, tras lo ocurrido, la creadora de contenido abandonó el lugar.



¿Cómo capturaron a la creadora de contenido para adultos?

Posteriormente, la policía logró ubicar a la sospechosa, según el informe, agentes observaron mediante un dron policial que La'Rose Angel Sainte se subía a una camioneta, lo que permitió a los oficiales detener el vehículo y realizar su arresto.

Cuando fue detenida, las autoridades aseguraron haber encontrado en su poder las llaves del apartamento, las del automóvil y la cerradura de la vivienda de la víctima, según consta en los registros del caso.

La acusada fue arrestada por un cargo grave de agresión agravada y tres cargos menores, además de señalamientos relacionados con el presunto robo.

Tras su detención, Sainte fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight. Los registros judiciales indican que posteriormente fue liberada “bajo su propia responsabilidad” por decisión de la jueza Marisa Tinkler-Méndez.

La comparecencia judicial del caso quedó programada para el 20 de abril, según la oficina del fiscal de distrito de Miami.

Tras conocerse el caso, Sainte negó públicamente las acusaciones a través de una publicación en la red social X. En el mensaje, escribió: “Si realmente creen que la historia que circula es la verdad, odio eso por todos... Definitivamente voy a tener que contar mi versión de la historia porque esto es una locura absoluta y la forma en que me mintieron es más que horrible”.

Hasta el momento, la creadora de contenido para adultos no ha entregado declaraciones adicionales sobre el caso ni respondió a solicitudes de comentarios realizadas por medios de comunicación.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa en curso y serán las autoridades quienes determinen, a partir de las investigaciones y del proceso legal, las responsabilidades correspondientes en este caso ocurrido en Miami Beach.

