Niño beisbolista perdió a su familia en los sismos de Venezuela: "Choque emocional muy duro"

Jhorny Sojo, presidente del equipo de béisbol infantil Criollitos de La Guaira, relató en Noticias Caracol En Vivo cómo uno de sus alumnos perdió a su familia tras los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio. La entidad deportiva hace parte de una organización más grande conocida como Criollitos de Venezuela, que había informado que aproximadamente 100 de sus integrantes habrían fallecido como consecuencia del desastre.



Sojo reveló la historia de uno de sus alumnos, cuya familia falleció tras el doblete sísmico. "Un niño de 12 años que estaba en la preselección de Venezuela con miras a conformar el equipo que va al premundial. El niño fue uno de los primeros videos que salió.... rescatándolo", explicó el presidente del equipo de béisbol, quien agregó que el niño perdió a su mamá, a su papá y a su abuela. "Fue uno de los primeros que yo pude conseguir aquí en Caracas porque los equipos de aquí tienen enfermeras y doctores en las diferentes hospitales y como somos hermanos todos del béisbol lo primero que hicieron fue llamarme", contó.



"Me acerqué muy temprano y y gracias a Dios el niño ahorita, casualmente vengo de la clínica de verlo, el niño ha mejorado paulatinamente pero es un choque emocional muy duro", añadió. De acuerdo con lo contado por Sojo, el niño estaba viendo un partido de fútbol con su familia cuando ocurrió el doblete sísmico. "No va a poder procesar tan fácilmente".

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Sobre los demás niños que hacen parte de los Criollitos de La Guaira, Sojo dijo que todavía no tienen un balance completo. "Hay muchos que todavía están en la lista como desaparecidos, que realmente esperemos que puedan ser rescatados. Hay algunos niños que han salido rescatados de lo que hemos podido ver de las cantidad de búsquedas que han hecho o los videos que han pasado por las redes. Hemos visto algunos que han rescatado y todos los días le pedimos a Dios, estamos en cadena de oración para que rescaten a la mayor cantidad de personas posible del estado sin ningún tipo de egoísmo, no es solamente el béisbol es todas las disciplinas salieron afectadas", dijo.

El presidente del equipo de béisbol de Criollitos de La Guaira aseguró que su organización era un una referencia deportiva en el estado. "Teníamos los eventos de masificación más grande en todo el país y entonces por eso es que todo el país se ha volcado de una manera desmedida a ayudar a los niños de Criollitos de La Guaira, porque nosotros siempre los atendimos con nuestra calidad humana, con nuestra humildad, con nuestra alegría. Ahora estamos pasando un dolor muy profundo que no entendemos, pero que tenemos que aceptar con resignación y sacar la fuerza para continuar adelante", concluyó Sojo.

