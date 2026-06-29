Aproximadamente 100 promesas del béisbol infantil venezolano habrían fallecido tras los terremotos

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela continúa dejando historias de profundo dolor. Una de las informaciones que más ha conmovido al país está relacionada con los llamados Criollitos de Venezuela, organización de béisbol de ligas menores que informó que aproximadamente 100 de sus integrantes habrían fallecido como consecuencia del desastre.



En un reciente informe de Noticias Caracol, el periodista Saúl Noriega dio a conocer otra de las consecuencias que ha dejado la emergencia. La organización Criollitos de Venezuela informó que aproximadamente un centenar de sus integrantes habrían fallecido, aunque aclaró que la cifra aún no ha podido ser consolidada oficialmente, debido a que continúan las labores de búsqueda e identificación de víctimas.

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En un video publicado en sus redes sociales, la organización Criollitos Venezuela rindió homenaje a quienes perdieron la vida.

"Quien ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas y en el terreno, jamás se marcha del todo. Su recuerdo sigue jugando en cada memoria y vive eternamente en el corazón de la gran familia Criollitos de Venezuela".



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Por su parte, el presidente de la organización en el estado La Guaira, Jhorny Sojo, expresó su dolor a través de un comentario publicado en honor a los pequeños.

"No tengo palabras, me duele el alma... en nombre de todos mis hijos porque siempre lo serán, gracias a todos, Dios los bendiga".

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De acuerdo con información divulgada por medios locales, la mayoría de los menores que habrían perdido la vida integraban la categoría semilleros, conformada por niños de entre cuatro y cinco años.

Asimismo, el medio multiestatal Telesur informó que además de los menores cuyo fallecimiento ha sido reportado, otros miembros de la organización permanecen desaparecidos o reciben atención médica en Caracas.



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Una emergencia que aún dificulta la identificación de las víctimas

La dificultad para consolidar el número de fallecidos también refleja la compleja situación que enfrentan las autoridades y las familias en medio de la emergencia.

Desde la medicatura forense de Bellomonte, el periodista Saúl Noriega informó que numerosas personas permanecen desde la noche del 24 de junio buscando noticias sobre sus familiares desaparecidos o fallecidos. En ese lugar, explicó, convergen historias marcadas por la incertidumbre mientras avanzan los procesos de identificación y entrega de cuerpos.

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Entre los testimonios recogidos se encuentra el de un hombre que, según explicó el periodista, logró rescatar los cuerpos de varios de sus familiares, los identificó con un lapicero y los entregó a los organismos de socorro. Sin embargo, pese a esa identificación, sigue esperando información sobre su ubicación.

Otro de los casos es el de Luz Marina Meléndez, madre de Ángelo, un migrante venezolano que había permanecido cuatro años en Estados Unidos. Según contó, su hijo regresó a Venezuela el 24 de junio tras un proceso de deportación y se encontraba bajo custodia del Estado cuando ocurrieron los terremotos.

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La mujer relató la angustia que vivió durante varios días sin conocer el paradero de su hijo. "¿Por qué si sacan cuatro o cinco personas, los vivos están en un hospital y los muertos no aparecen? ¿Por qué no me lo llevan de una vez a una morgue? ¿Por qué no me lo identifican si nosotros estamos ahí desde el 25?".Posteriormente explicó que recibió información sobre la presencia de cuerpos en unos silos ubicados en La Guaira, donde finalmente logró encontrarlo.

"Gracias a Dios lo conseguimos, no era el final que esperaba, pero sí lo tengo conmigo".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co