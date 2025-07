La extraña desaparición de colombiana en el aeropuerto de Madrid: "Es urgente encontrarla"

La colombiana Orlinda Marín Trujillo desapareció en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 22 de junio. La mujer, de 63 años, se encontraba en una escala en Madrid, pues estaba visitando a sus hijos y, desde ese momento, se desconoce su paradero. Trujillo, diagnosticada con demencia y dependiente de medicación diaria, tenía previsto volver a Colombia el día en que desapareció. Se teme que deambule por Madrid, una ciudad que le resulta desconocida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una de las hijas de la colombiana, Mayra Bernate, contó en el programa Buenos días Madrid que, dada la enfermedad que padece su madre, es común que se desoriente fácil. De hecho, Mayra tiene la hipótesis de que por esa razón la mujer haya salido del aeropuerto. "Quizá en su demencia piense que está en Colombia, pero el caso es que lleva todos estos días vagando por ahí", aseguró la joven.

Bernate explicó que, gracias a las grabaciones de seguridad, las autoridades confirmaron que su madre salió de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid a las 9:05 a. m. La última cámara en registrarla dentro de las instalaciones lo hizo hacia las 9:50 a. m. “La Policía ha hecho búsquedas en los alrededores del aeropuerto, pero no hemos tenido ninguna pista”, comentó. Además, la familia recopiló otras versiones según las cuales la mujer habría conversado con una trabajadora de servicios generales para preguntarle cómo tomar un taxi.



La búsqueda de sus hijos en España

Juan David es otro de los hijos de Orlinda, quien viajó desde hace dos semanas de Colombia a Madrid para buscar a su madre. El familiar de la colombiana aseguró al medio local el Gran Madrid que, tan pronto supo de la desaparición de su madre, "miles de cosas negativas inundaron mi cabeza".

Publicidad

Además, contó al medio mencionado que, junto a su esposa, se ha encargado de hacer un meticuloso barrido cerca al aeropuerto, último lugar en el que las cámaras de seguridad capturaron a Orlinda. Sin embargo, ha ido expandiendo la búsqueda y cuenta que se ha metido a terrenos complicados para hallarla.

"Empezamos por las inmediaciones del aeropuerto y hemos ido ampliando el círculo. Me he llegado a meter en los ríos gritando: 'Mamá, Orlinda, ¿estás ahí?'... Pero nadie responde", declaró para el medio citado.

Publicidad

Juan David y su esposa, sin recursos suficientes para costear alojamiento, han pasado las últimas noches durmiendo en el interior del carro que alquilaron para moverse por distintas zonas de la capital española. “Ya no tenemos dinero para hoteles”, comentaron, mientras duermen en sectores como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Ambos concentran sus esfuerzos en la salud mental de Orlinda, convencidos de que su desorientación pudo llevarla a pensar que ya había llegado a Colombia. “Viajaba con mi abuelo, que tiene 80 años. Él se quedó dormido y ella simplemente se fue”, relató Juan David.

Según información recopilada, su madre habría preguntado a una trabajadora de limpieza cómo tomar un taxi, pero en ese momento no llevaba consigo ni dinero ni documentación. Un motivo adicional de preocupación es que desde su desaparición no ha tomado su medicación. Orlinda depende de sertralina, un antidepresivo utilizado frecuentemente en personas con demencia para estabilizar el ánimo y reducir la agitación. “Si no lo toma, se pone muy nerviosa. Por eso es urgente encontrarla”, insiste su hijo.

El día que desapareció, Orlinda vestía una chaqueta vaquera gris con acabado desgastado, una blusa beige de cuello alto, pantalón negro y sandalias beige con plataforma. Mide 1,55, tiene cabello castaño, ojos marrones y suele llevar el pelo peinado hacia atrás.

Publicidad

“Es una mujer maravillosa que ahora está atrapada en esta pesadilla llena de incertidumbre y miedo”, la describe Juan David, aferrado a la esperanza. Además de recorrer el norte de Madrid, también han ampliado la búsqueda hacia el sur, en municipios como Leganés, con la idea de que alguien pudo haberla recogido en la vía.

Juan David lanza un llamado desesperado: “La buscaré hasta en los rincones más profundos. No voy a descansar hasta encontrarla. Porque sé que ella haría lo mismo por mí. Solo espero que la gente y la Policía nos sigan ayudando”.

Publicidad

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL