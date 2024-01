Se pronunció el novio de la cantante Paola Suárez, acusado de agredirla luego de pedirle matrimonio

En México hay revuelo por la agresión contra la cantante Paola Suárez, quien denunció desde el hospital y en sus redes sociales que fue golpeada brutalmente por su novio Jesús Castro Gómez, el mismo que un día antes le había pedido matrimonio. En medio de la polémica, el sujeto se defendió.

Mientras Paola Suárez, también conocida como Paolita Suárez, permanece en la clínica, atendida por sus múltiples heridas, costillas rotas y a la espera de si los profesionales de la salud podrán salvar uno de sus ojos, el presunto agresor se pronunció a través de un video en redes sociales. Manifestó que sí tuvo una pelea con la cantante, pero que no la agredió y agregó que es él quien teme por su integridad.

El hombre fue entrevistado por el portal web León Tok, cuando aparentemente se encontraba frente a una estación de policía para interponer una demanda contra la cantante. Esto fue lo que dijo:

"Yo no me estoy escondiendo, de hecho estoy aquí afuera de Prevención, pues para poner mi demanda en contra de ella. Todo lo que dicen en redes de que estoy prófugo y me estoy escondiendo no es cierto, estoy aquí poniendo la cara", expresó en un principio.

Castro Gómez dio su versión de los hechos y señaló que en el momento en que ocurrió todo "los dos andábamos drogados, ella me estaba ahorcando y yo la aventé y se cayó". Según el hombre, ese posiblemente fue el momento en que Paola Suárez se golpeó en el ojo.

"Al lado de su cama hay una lámpara y allí fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué", aseguró el presunto agresor. También señaló que la caída desde el balcón de la cantante no fue culpa suya.

"Lo que dicen que yo la aventé del balcón y así, no es cierto porque yo ya estaba afuera y cuando ya estaba afuera, como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó", explicó.

Sobre este suceso, en el video que subió Paola Suárez en su canal de YouTube, su amiga Wendy Guevara explicó que, en medio de la discusión, Paolita Suárez fue encerrada en su apartamento y tuvo que lanzarse desde el balcón para caer en su camioneta.

Finalmente, el hombre expresó que puede probar su versión con las cámaras de seguridad que hay en la casa de la cantante y agregó que "temo por mi seguridad y por la de mi familia, por sus amenazas que me mandan decir, que me van a matar, que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten. Ella me amenazó, me dijo que tenía el suficiente dinero para mandarme a matar".