Países le recuerdan a Israel cuáles son los riesgos de una respuesta armada a Irán

El Ejército de Israel anunció que habrá respuesta por el bombardeo iraní sobre su territorio. El mundo, en vilo, se pregunta qué tipo de respuesta. Cada vez más países le recuerdan al gobierno de Benjamín Netanyahu que una respuesta militar puede ampliar la crisis e incendiar Oriente Medio.



En un encuentro con el viceprimer ministro iraquí, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró el respaldo de Washington a la defensa israelí, pero abogó por el uso de la diplomacia, y no de la fuerza.

"En las 36 horas transcurridas desde el ataque, hemos estado coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada", aseguró Blinken. Un llamado al que se han sumado Reino Unido, China, y Rusia.

“Hablaré con el primer ministro israelí para expresar nuestra solidaridad y discutir cómo podemos evitar una mayor escalada. Todas las partes deben mostrar moderación", dijo Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería de China, Lin Jian, expresó que "China pide a las partes pertinentes que mantengan la calma".

Publicidad

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que "Defendemos que todos los desacuerdos se resuelvan exclusivamente por métodos políticos y diplomáticos".

Por su parte, el gobierno de Japón y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresaron su rechazo al bombardeo iraní.

Publicidad

Macron reveló además la participación de su país en la defensa de Israel: "El sábado por la noche tuvimos que realizar varias interceptaciones", confirmó.

Esos pronunciamientos no cayeron nada bien en Irán, según expresó el portavoz de la cancillería de ese país.

"Nuestro consejo a los partidarios del régimen sionista es que aprecien el valor de nuestra acción proporcionada en lugar de elegir palabras inapropiadas sobre irán. Deberían, además, advertirle a ese régimen que no cometa más actos malvados, que tendrían consecuencias incalculables", expresó Nasser Kanaani, portavoz de la cancillería de Irán.

Entre tanto, pese a los llamados de la comunidad internacional, Israel reitera que responderá.

Publicidad

"Estamos mirando hacia adelante, y este lanzamiento de tantos misiles y vehículos aéreos no tripulados en el territorio del Estado de Israel encontrará una reacción", advirtió Herzi Kalevi, jefe del Ejército de Israel.

El gobierno israelí exaltó además la ayuda de Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Jordania, que apoyaron a su ejército para repeler el ataque.

Publicidad

El presidente de EE. UU. recibió al primer ministro de Irak en Washington

En medio de las tensiones por el riesgo de escalamiento del conflicto en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió al primer ministro de Irak en la Casa Blanca.

“Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel. Estamos comprometidos con un cese al fuego que pueda traer de regreso a casa a los rehenes y que evite que el conflicto se expanda más allá de lo que ya está”, aseguró Biden.

Analista internacional opina sobre defensa de Israel por parte de EE. UU.

María Teresa Aya, analista internacional de Noticia Caracol, recordó que “Estados Unidos ha dicho que rechaza el ataque de Irán del pasado sábado y reivindica a Israel como víctima de ese ataque, pero también le dijo a Israel que no ataque de manera directa o que no responda de manera directa al ataque de Irán, o sea, que no ataque el territorio iraní”.

Publicidad

¿Por qué Estados Unidos no apoyaría un ataque directo de Israel a Irán? “Eso significaría escalar la guerra y, lo más importante, no quiere poner al pueblo americano en la mira o que se convierta en un objetivo militar de los iraníes”, manifestó Aya.

Preguntada sobre el juicio que se le adelanta al expresidente Donald Trump, Aya recordó que próximamente se deben seleccionar los jurados y eso puede durar hasta dos semanas.

Publicidad

“Es un proceso muy importante porque en Estados Unidos son los 12 jurados los que van a decidir la suerte de Trump y ellos dirán si es culpable o inocente, y no será el juez de origen colombiano Juan Merchán. El juez se limitará a pasar una sentencia en caso de que el jurado lo encuentre culpable. Dicho esto, hay más de 500 personas que son posibles jurados en este caso y ellas tienen que contestar un cuestionario de 42 preguntas, entre las que están si son capaces de ser imparciales en el juicio de Trump. Se calcula que el juicio total puede durar hasta dos meses”, recordó la analista.

Aya complementó que en caso de que Trump gane las próximas elecciones de Estados Unidos, eso podría significar un cambio radical respecto al conflicto en Oriente Medio.

“Él ha dicho que es el presidente más pro Israel que ha tenido Estados Unidos en su historia. Sin embargo, ha criticado la manera en como se ha desarrollado la guerra, ya que considera que ha sido un desgaste innecesario por parte de las partes implicadas y que se hubiera podido resolver muy fácilmente. Trump ha dicho que si él sale elegido va a ejercer una gran presión sobre Israel para que acabe la guerra rápido y victoriosamente, aunque aún no ha manifestado el cómo”, concluyó Aya.