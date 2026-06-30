Pareja en Venezuela grabó video bajo escombros despidiéndose de su familia, pero logró sobrevivir

Una pareja de venezolanos en Caracas que estuvo bajo los escombros, tras los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron a su país, grabó un video despidiéndose de sus familiares, pensando que ambos iban a terminar perdiendo la vida atrapados. La pareja habló con Noticias Caracol de los duros momentos que vivieron y también cómo lograron sobrevivir tras la tragedia.



"No nos quedó más que abrazarnos"

Francisco Soto narró que previo a los temblores “íbamos a ver el juego. Estábamos afuera en el sofacama y nos acostamos a ver el juego. En ese momento empezó el temblor, cada vez fue más fuerte y todo fue en cuestión de segundos. Creo que no hubo tiempo de nada, 30 segundos. No nos quedó más que abrazarnos y dejar que el edificio se desplomara. Una vez se desplomó, sentíamos que teníamos todo en cima. Esperábamos el golpe que nos apagara la luz. Cuando despertamos a la realidad, vimos que teníamos todos los escombros encima. Yo tenía una pared cara a cara. Yo estaba prácticamente encima de mi esposa porque nosotros caímos abrazados”.

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Agregó Francisco que “yo me fracturé la pierna, fue una fractura abierta. Mi esposa tenía un muro encima de sus piernas, además de mi peso. Toda la noche lo que hicimos fue tratar de movilizarnos en el poco espacio que teníamos para poder recibir oxígeno y tratar de darnos aliento. Estábamos deshidratados”.



"Había mucho silencio"

Francisco mencionó que fueron horas en las que por sus cabezas pasaban muchas cosas: “Aparte el silencio; el silencio era rotundo. Era mucho silencio, no sabíamos la magnitud de lo estábamos pasando porque en esa profundidad no sabíamos. Posterior que amaneció vimos la luz del día un poco y fue cuando empezamos a sentir voces, gritamos, gritamos y gracias a Dios nos escucharon. Mi cuñado caminó horas para llegar a ese sitio donde estábamos nosotros y logró también estar allí. Nos dio esperanza, de verdad que sí”.

Deomaris Mata, esposa de Francisco, dijo que mientras había episodios de desesperación por la situación “yo me llenaba de calma. Cuando yo lloraba, él me llenaba de aliento. Creo que el haber caído uno al lado del otro nos dio mucha fortaleza y mucha esperanza de que podíamos salir de allí. Bajábamos la respiración para no caer en crisis o en desesperación, pero eran momentos que nos pasaba llanto, orábamos; él tenía una cadena con un Cristo y yo me aferraba al Cristo porque no lo podía ver a la cara. Él me aplastaba, yo lloraba porque me quitaba aire. Si se movía me maltrataba los pies del muro que tenía en las piernas porque quedé inmovilizada más de 17 horas”.



Su rescate, dijo Deomaris, fue más difícil, pues su esposo fue rescatado primero tras 17 horas atrapados y cuatro horas después ella fue sacada. “Mi rescate fue un poco más difícil, pensé que no me podían sacar de allí, pero siento que la fuerza de unión, del amor que nos teníamos, fue lo que nos mantuvo con ese aliento y esperanza de salir de ahí juntos”.



Finalmente, la pareja manifestó que “en nuestro edificio siguen buscando vecinos, llegan personas a saquear los pocos recursos materiales que quedaron de los apartamentos, no se evidencia nada del rescate y todavía hay vecinos allí enterrados. Ya por el tiempo entendemos que quizás no están vivos, pero no vemos ayuda por parte de nadie, solo de personas civiles que nos rescataron a nosotros”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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