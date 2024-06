Periodista agredido en disturbios de Argentina llora: “No quiero un país así para mis hijos”

El periodista Orlando Morales, del medio Cadena 3, fue el rostro de los graves disturbios que se registraron el miércoles 13 de junio en Argentina, en las inmediaciones del Congreso, donde varias personas se manifestaron para rechazar las iniciativas gubernamentales de Javier Milei.

Según narró el reportero, en medio del llanto, vándalos lo abordaron, lo sacaron del carro en el que se movilizaba y que era de la emisora para la que trabaja, y le prendieron fuego. “Estos tipos, que estando yo ahí, me saquen, que me den vuelta al móvil, que me lo quemen”, describió.

Afirmó que desde que llegó a trabajar a Buenos Aires, en 1992, “de los 22 años que he estado en la calle, que he cubierto de todo, nunca me pasó lo que me pasó ahora”.

“Estoy muy angustiado porque tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 9, y yo no quiero un país como este, así, no quiero. Hoy me tocó a mí, al móvil, el móvil se va a recuperar, porque la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada, tan mala”, sostuvo.

“Vos podés pensar de una forma, yo de otra, pero hay que hablar, hay que dialogar, pero no de esta forma. Esto hace mucho mal. Yo no quiero un país así para mis hijos ni para los hijos de los argentinos, yo quiero un país en paz, que estemos en paz, que sea un país libre, que piensen lo que piensen, pero con respeto”, agregó llorando.

El periodista Morales fue una de las personas afectadas por los disturbios que se desataron en las manifestaciones que hubo en las inmediaciones del Parlamento en contra de las iniciativas gubernamentales resultando en episodios violentos, con vándalos derribando vallas y arrojando piedras y palos a las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y carros hidrantes.

Se reportaron numerosos actos de vandalismo, incluyendo tres vehículos incendiados. Hubo 31 detenidos y varios heridos, entre ellos cinco diputados que fueron hospitalizados por el uso de gas pimienta.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Continúan las manifestaciones a las afueras del congreso de Argentina en contra la ley bases de Javier Milei. Los comunistas insisten en incendiar y hacer disturbios. 🇦🇷 La policía reprime a los terroristas. ¿Apoyas que le apliquen mano dura a estos criminales? pic.twitter.com/jBU1tBDw8E — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 13, 2024

Para este reportero de Argentina, los responsables del ataque “fueron infiltrados”, según dijo en una entrevista ofrecida a Blu Radio. Informó que su vehículo no fue el único quemado, también un carro particular, una moto y bicicletas.