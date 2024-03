Pintor perdió las manos en un accidente y una mujer se las donó

Un pintor en la india perdió las manos en un accidente de tránsito y ahora podrá continuar con su pasión por el arte, gracias a una mujer y un equipo de más de 15 médicos.



Tras someterse a un trasplante doble de extremidad, Raj Kumar respira lentamente para iniciar una nueva vida. Se trata de un pintor de 45 años quien despertó con unas manos que, aunque no son las suyas, ahora le pertenecen.

En 2020, Raj Kumar fue atropellado por un tren cuando perdió el control de su bicicleta y, a pesar de haber sobrevivido a tal accidente, su vida no fue la misma, pues, además de no lograr realizar tareas cotidianas, no pudo continuar con su vocación.

Pero todo cambió en enero de 2024, gracias a la donación de una mujer.

"Ella nos inspiraba sobre la importancia de donar órganos. Nos informó que estaba dispuesta a donar sus órganos si moría. Así que recordamos su deseo y dimos nuestro consentimiento para el trasplante", contó Lalita Grover, hermana de la donante.

Fue el primer procedimiento de este tipo en Nueva Delhi, capital de India, según el Hospital Sir Ganga Ram, donde se llevó a cabo la operación. Durante más de 12 horas, un equipo de más de 15 médicos volvió a unir nervios, venas, músculos y piel.

"La donante había prometido que sus órganos serían donados después de su muerte. Su familia también lo sabía, fueron compatibles. Y después de evaluar la situación se procedió con el trasplante", señaló uno de los cirujanos plásticos.

Actualmente, Raj Kumar disfruta de sus nuevas manos y, de acuerdo con medios locales, su recuperación fue completamente exitosa.