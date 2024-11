Presentadora rompe en llanto al anunciar la repentina muerte de su colega: "Era el mejor"

Una presentadora de Estados Unidos no pudo contener la tristeza al anunciarles a los televidentes que su compañero de set, quien durante 22 años fue parte de dicha cadena televisiva, había fallecido de manera inesperada.

No pudo seguir presentando el noticiero

La apertura de la emisión del noticiero texano KCEN News del miércoles 30 de octubre de 2024 estuvo nublada por la tristeza, esto después de que se informara que el reconocido presentador Kris Radcliffe, quien durante años estuvo entregando la información de último minuto frente a la pantalla, había muerto de manera inesperada ese día.

"Kris se sentó en la silla a mi lado y era el mejor, era simplemente el mejor. Divertido e inteligente, esperaba trabajar con él cada noche y creo que todos en casa se dieron cuenta de eso", expresó Lindsay Liepman, compañera inseparable del difunto periodista.

El presentador Kris Radcliffe era esposo, padre y abuelo. Sus compañeros dijeron que, una vez se apagaba la transmisión, era un apasionado por los deportes y la política, por lo cual decidieron rendirle un sentido homenaje en vivo recordando su trayectoria.

"Si hubiera sabido que ayer iba a ser nuestro último noticiero juntos, me habría reído un poco más. Le habría agradecido por todo lo que me enseñó y les dio a todos ustedes, los espectadores, pero así no es como funciona la vida", comentó Liepman, quien dijo que, ante el inesperado deceso de su compañero, una estación hermana les ayudaría con la emisión de esa noche.

Añadió: "Simplemente no puedo leer el noticiero, espero que lo entiendan".

Televidentes lamentaron la muerte del presentador

La emotiva despedida que le preparó la cadena televisiva al presentador fallecido despertó la empatía no solo de los televidentes, también de los usuarios de redes y la comunidad en general.

"Esta señora es genuina, es buena persona por recordar a su amigo"; "ni siquiera conozco esta estación, pero hay lágrimas en mis ojos con esta historia", e "increíble tributo a un hombre que significó tanto para muchos de ustedes... y para muchos más hoy después de ver esto", algunos de los comentarios que dejaron en el video, el cual superó las 200 mil vistas.

