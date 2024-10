Presentador fue despedido en vivo, en medio de su programa: "Este es tu último día"

El presentador mexicano Gustavo Macalpin fue sorprendido cuando, en pleno programa en vivo, recibió la noticia de que, tras años de trabajo, había sido despedido por la cadena televisora en la cual laboraba. "Se ha cumplido un ciclo", le expresó el dueño.

>>> Le recomendamos: Periodista se enferma en vivo y alarma a los televidentes

Él es el presentador despedido en vivo

En redes se viralizó el clip del comunicador Gustavo Macalpin, presentador del programa de crítica política Ciudadano 2.0 del canal 66 de México, siendo despedida, al parecer, sin previo aviso de su trabajo.

El metraje muestra a Macalpin dando la bienvenida al director general del canal 66, Luis Arnoldo Cabada Alvidrez, al set. Lo que el periodista no pensó es que la llegada de su jefe al programa sería para despedirlo.

Publicidad

"Vengo a agradecerte estos 6 años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco lo que has hecho, pero sobre todo la entrega... Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo: este es tu último día", expresó el directivo.

En medio de la sorpresa, el presentador confirmó que lo que estuviera oyendo fuera correcto y, tras saber que sí había sido despedido, apretó amablemente la mano de quien fue su jefe y le agradeció por el espacio.

Publicidad

"Ahí tiene usted, una sorpresa. Una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes, de la oportunidad que he tenido", comentó Gustavo Macalpin, desconcertado frente a la audiencia.

#BajaCalifornia 🔴 | Anoche el conductor Gustavo Macalpin fue despedido por el director general del Canal 66 de Mexicali, Luis Arnoldo Cabada, durante su programa 'Ciudadano 2.0', tras criticar al esposo de la gobernadora Marina del Pilar. 🚨



📺 @Canal66TV | #87Punto3 📻🚩 pic.twitter.com/oxb377jwaV — @87PUNTO3 ᴴᴰ 📻🚩 (@87punto3) October 8, 2024

¿Por qué lo despidieron?

Tras la viralización del clip, el presentador público un video refiriéndose a su despido. "¿Por qué hizo esa grosería? Sinceramente, no lo sé. Yo lo que hago es crítica política, así que creo que ustedes pueden sacar sus conclusiones", expresó Macalpin.

Una de las teorías sobre el despido ronda alrededor de la hipótesis de que Gustavo criticó al esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Sin embargo, el comunicador no cree que este solo hecho desencadenara esa reacción del canal.

Publicidad

"No creo que haya sido un tema de impulso. Creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo", destacó.

Publicidad

>>> Puede interesarle: Presentadora anunció su muerte con emotiva publicación en redes: "Adiós, amigos míos"