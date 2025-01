¿Quiénes viajaban en avión de American Airlines que se accidentó en Washington? Esto se sabe

Una tragedia aérea tiene de luto a Estados Unidos. El hecho ocurrió en la noche de este miércoles y, durante la madrugada de este jueves, las autoridades han adelantado las labores de rescate, hallando ya 18 cuerpos de tripulantes del avión de American Airlines que se estrelló con un helicóptero.

La Federación de Patinaje Artístico de Estados Unidos manifestó que un grupo de patinadores artísticos, sus entrenadores y familiares viajaban en este vuelo, el cual cayó en las aguas del río Potomac.

(En contexto: Estados Unidos: un avión se estrelló en el río Potomac, cerca del Aeropuerto Reagan, en Washington)

"Varios miembros de nuestra comunidad de patinaje estaban tristemente a bordo del vuelo 5342 de American Airlines, que chocó con un helicóptero en Washington, D.C.", lamentó esta federación.

Según se adelantó, estos atletas, entrenadores y miembros de la familia regresaban a casa del Campamento Nacional de Desarrollo celebrado junto a los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos en Wichita, Kansas.

"Estamos devastados por esta tragedia indescriptible y llevamos a las familias de las víctimas muy cerca de nuestros corazones. Continuaremos monitoreando la situación y publicaremos más información a medida que esté disponible", añadieron.

Las autoridades aéreas de Estados Unidos manifestaron que el vuelo 5342 de American Eagle -aerolínea regional subsidiaria de American Airlines-, procedente de Wichita, en Kansas, estaba realizando la aproximación al aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C. cuando hacia las 9 de la noche chocó con un helicóptero militar Black Hawk en el que viajaban tres personas.

Se conoció que en el avión comercial viajaban 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, mientras en el helicóptero iban 3 militares.

(También: Tragedia aérea de avión de American Airlines: ya han encontrado 18 cuerpos en río Potomac)

Una de las dificultades para el rescate son las condiciones climáticas en el río, pues el frío es extremo en la zona.

BREAKING NEWS:

A passenger jet collided midair with a black hawk helicopter and crashed into the Potomac River in a mass casualty event in Washington DC.

Just last week, Trump FIRED the heads of the Transportation Security Administration (TSA) and the Coast Guard, and… pic.twitter.com/211yDQ0I9l

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 30, 2025