Registran nuevo temblor en Venezuela de magnitud 4,0 en la zona más afectada por los terremotos

Un terremoto de magnitud 4 se sintió la madrugada de este martes a las 3:07 de la mañana (4:07 a.m. en Colombia) en el estado costero de La Guaira, el más afectado por el doble temblor del pasado 24 de junio en Venezuela, sin que se reportaran de inmediato "afectaciones de ningún tipo", informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en Telegram.

El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira a una profundidad 10 kilómetros, publicó en X la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Rodríguez indicó que a raíz del sismo se activó el Sistema de Protección para hacer "el monitoreo y seguimiento correspondiente".



"Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo", agregó la mandataria, e indicó que siguen "atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos".



El temblor, ocurrido a las 3.07 hora local (07.07 GMT) se sintió también en varias zonas de Caracas. La Guaira, un estado frente al mar Caribe que alberga al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue afectado el pasado 24 de junio por un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

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Según un informe difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos a causa de esos terremotos ascendió a 6.438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos con respecto al informe de la semana pasada.

Rodríguez, quien es hermano de Delcy Rodríguez, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre, cifró en 335 las viviendas entregadas a los afectados, en 59.109 las evaluadas por las autoridades, de las cuales 34.680 han sido catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en "alto riesgo".

FUNVISIS

Sismo sentido

18/08/2026 03:07

Mag (Mw): 4.0

Prof: 10.0 km

Epicentro: 10.640 N -67.011 O

10 km al noroeste de La Guaira pic.twitter.com/FVWCQwwpGY — Funvisis (@SomosFunvisis) August 18, 2026

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¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Ante un terremoto, lo principal es mantener la calma y protegerse de objetos que puedan caer. Estas son algunas recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo y del Servicio Geológico Colombiano:



Agáchese, cúbrase y sujétese durante el movimiento. Busque un lugar seguro, alejado de ventanas, vidrios, muebles altos y objetos que puedan desprenderse.

No se ubique bajo los marcos de las puertas, pues no son considerados un lugar seguro.

Si está dentro de una construcción sismorresistente, permanezca en un sitio protegido y siga las indicaciones de evacuación cuando termine el movimiento.

Si se encuentra en un lugar público, manténgase en su sitio, proteja su cabeza y espere a que termine el sismo. Posteriormente, evacúe siguiendo las instrucciones del personal encargado.

Si está conduciendo, reduzca la velocidad y busque un sitio seguro para detenerse, lejos de postes, cables y estructuras que puedan caer.

Después del terremoto, permanezca atento a posibles réplicas y no ingrese a viviendas o edificaciones que presenten daños hasta que sean verificadas.

Si vive en una zona costera y el sismo fue fuerte, esté atento a las indicaciones oficiales sobre tsunami y, si corresponde, diríjase a zonas altas.

La UNGRD recomienda identificar previamente los lugares seguros de la vivienda, establecer un punto de encuentro familiar, mantener despejadas las rutas de evacuación, participar en simulacros y contar con un kit de emergencia.

AGENCIA EFE