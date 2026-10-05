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Noticias Caracol  / MUNDO  / Nobel de Medicina para un estadounidense y dos alemanes por sus descubrimientos en optogenética

Nobel de Medicina para un estadounidense y dos alemanes por sus descubrimientos en optogenética

Las investigaciones del psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y de sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel podrían conducir algún día a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales, como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.

Por: AFP
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Nobel de Medicina
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X: @NobelPrize

El Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes a un científico estadounidense y dos alemanes por su trabajo en el campo de la optogenética, una disciplina que permite comprender cómo determinadas células contribuyen al aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento. Las investigaciones del psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y de sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel podrían conducir algún día a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales, como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.

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"Mediante la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos", afirmó el comité Nobel, reunido en Estocolmo.

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En medicina clínica, los investigadores utilizan este método para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual. "La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que ayudan a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro", señaló el comité.

Los galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1,2 millones de dólares de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del premio, el científico Alfred Nobel.

Noticia en desarrollo.

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AFP

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