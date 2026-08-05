Un hombre guardó el cadáver de su padre para seguir cobrando la pensión: nadie supo de su deceso

Un griego de 55 años fue arrestado por haber ocultado durante dos años y medio el cadáver de su padre en un congelador para seguir cobrando su pensión, informó este miércoles la agencia de noticias griega Ana. Los hechos salieron a la lzu este 4 de agosto.

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El hombre fue detenido en Mistras (sur), cerca de Esparta, y reconoció los hechos. El detenido contó que su padre de 90 años había muerto de causas naturales y que había metido el cuerpo en un congelador para seguir percibiendo la pensión, afirmó la policía en un comunicado. Estaba en un congelador en el sótano de un hotel cerrado que solo se usaba como vivienda, según el comunicado policial. Al parecer, el hijo de este hombre de la tercera edad se habría apropiado de forma indebida de la pensión de jubilación de su padre, pero también de la mensualidad de viudez que correspondía a lo que dejó su madre cuando falleció, años atrás.

Al comienzo de la investigación, el detenido dijo que su padre se había ido a vivir a Atenas pero durante un registro, la policía descubrió el cuerpo del nonagenario. Además, su hermana que vivía en Atenas descartó la versión. Los residentes de la localidad alertaron a las fuerzas de seguridad debido a que el nonagenario llevaba un período prolongado sin realizar ninguna aparición pública. Aunque el imputado afirmó inicialmente que el deceso había ocurrido hacía aproximadamente dos años y medio, los testimonios vecinales sugieren la ausencia de contacto visual con la víctima desde hacía más de cuatro a cinco años.



El sospechoso implementó rigurosas medidas de control perimetral. Instaló un sistema cerrado de cámaras de videovigilancia que monitoreaba todos los accesos exteriores, colocó cadenas gruesas y conos de señalización para impedir el paso de vehículos y peatones, e instaló carteles explícitos de prohibición de ingreso. Dichas barreras físicas impidieron sistemáticamente el acceso a técnicos de servicios públicos, incluidos los inspectores de la Empresa Pública de Electricidad (DEH), así como a personal municipal y vecinos



El detenido comparecerá este miércoles ante la justicia, según Ana.

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AFP