Nuevos detalles del crimen de César Gastélum, influencer asesinado en plena transmisión en vivo

La investigación por el asesinato del influencer mexicano César Gastélum continúa avanzando en México, mientras autoridades analizan nuevas pistas para esclarecer uno de los crímenes que más conmoción ha generado en redes sociales durante los últimos días. El creador de contenido, originario de Culiacán, Sinaloa, fue atacado a tiros la noche del 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo junto a varios colaboradores, un hecho que quedó parcialmente registrado en video y que rápidamente se viralizó en internet.

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De acuerdo con los primeros reportes oficiales, Gastélum se encontraba frente a un restaurante de comida rápida ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron al lugar. Según las grabaciones revisadas por las autoridades, uno de los ocupantes descendió o se aproximó lo suficiente para disparar directamente contra el influencer antes de escapar junto a su cómplice.

Las imágenes captadas durante la transmisión muestran que el ataque ocurrió en cuestión de segundos. César Gastélum conversaba con otras personas mientras participaba en una dinámica para redes sociales cuando fue sorprendido por los agresores. Los acompañantes resultaron ilesos, aunque posteriormente fueron atendidos debido al estado de shock provocado por los hechos.



Momento exacto en el que sujetos en moto asesinan a tiros a influencer César Gastélum en Sinaloa, México - Redes sociales

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Nuevos detalles sobre el crimen de César Gastélum

Uno de los elementos que ha cobrado relevancia en las últimas horas es la información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las autoridades revelaron que entre las principales líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones realizadas por el propio influencer en sus redes sociales, algunas de las cuales harían referencia a una facción de un grupo criminal que opera en la región.

Aunque los investigadores no han especificado públicamente qué organización estaría relacionada con dichas publicaciones, fuentes oficiales señalaron que el contenido difundido por Gastélum forma parte del análisis que actualmente realizan peritos y agentes especializados. Asimismo, continúan revisando grabaciones de cámaras de videovigilancia del sector, así como otros indicios obtenidos en la escena del crimen con el objetivo de identificar a los responsables.

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El caso se desarrolla en un contexto especialmente complejo para Sinaloa. Desde 2024, el estado enfrenta una intensa disputa entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa, una situación que ha provocado cientos de episodios violentos y ha colocado a la ciudad de Culiacán en el centro de la atención nacional. Diversos medios mexicanos han señalado que varios influencers y creadores de contenido locales han sido mencionados o relacionados en distintas ocasiones con grupos criminales, aunque hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente ningún vínculo directo entre César Gastélum y actividades ilícitas.

Otro dato que ha llamado la atención de los investigadores es que un video de seguridad revelado posteriormente mostraría que la motocicleta utilizada por los agresores ya había pasado por la zona minutos antes del atentado. Este detalle fortalece la hipótesis de que el ataque pudo haber sido planeado con anticipación y que los responsables habrían vigilado previamente a la víctima antes de ejecutar la agresión.

Según información difundida por medios locales, Gastélum contaba con una importante presencia en plataformas digitales. En TikTok acumulaba cerca de 600 mil seguidores y más de 22 millones de "me gusta". Su contenido estaba enfocado principalmente en videos de humor, parodias sobre la cultura norteña y transmisiones en vivo que mantenían una cercana interacción con sus seguidores. Gracias a ese estilo se había convertido en uno de los creadores emergentes más conocidos de la región sinaloense.

La noticia de su muerte provocó una ola de reacciones en redes sociales. Influencers, amigos y colaboradores expresaron su tristeza y exigieron que el crimen sea esclarecido. Figuras del entretenimiento digital compartieron mensajes de despedida y solicitaron justicia para el joven creador de contenido, cuya muerte ha generado un amplio debate sobre la seguridad de los influencers en México y los riesgos que enfrentan quienes realizan transmisiones públicas desde lugares abiertos.



Presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre caso de César Gastélum

Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el homicidio. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la carpeta de investigación y trabaja en coordinación con instancias federales para localizar a los responsables. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el caso como un "lamentable homicidio" y aseguró que las autoridades realizan todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia.

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ÁNGELA URREA PARRA

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