Rescatan a 16 niños que llevaban años confinados en un cuarto: algunos estaban en riesgo de morir

Un grupo de 16 niños, al parecer de una misma familia, fue rescatado de una vivienda en una zona rural de Ohio, Estados Unidos, donde se encontraban en “condiciones deplorables”, tras ser confinados en una sola habitación por cerca de cuatro años, según informaron las autoridades.

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Gary Siders Jr. y Elizabeth Siders, quienes serían sus padres, y Gary Siders Sr. y Christina Siders, que serían los abuelos de los niños fueron detenidos y acusados de 17 cargos por poner en peligro a menores. (Lea también: Indignante caso: papá en Bogotá habría golpeado a su hijo de 6 años, dejándole heridas en la espalda)



“Lo que vimos hoy aquí es pura maldad”

El rescate de los menores, cuyas edades oscilaban entre 1 y 18 años, se dio tras una investigación por negligencia y abuso en una casa en Hamden, una zona rural al sureste de Columbus (Ohio). “Era algo inconcebible. A la luz de las pruebas, si hubieran esperado otras 24 horas, existía una probabilidad muy alta de que estuviéramos lidiando con una o varias muertes”, dijo en una conferencia de prensa el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, que calificó la vivienda como una propia del tercer mundo.

Algunos de los menores no desarrollaron el habla y no pudieron decir ni su nombre. “Dos de los niños tuvieron que ser trasladados en helicóptero a centros de traumatología de nivel uno debido a la naturaleza de sus lesiones, que obviamente son muy graves”, agregó el fiscal, quien aseguró que “lo que vimos hoy aquí es pura maldad”.



La mayoría de los niños permanecían recluidos en un espacio de aproximadamente de 4 x 4 metros, "donde pasaron la mayor parte de los últimos cuatro años", señaló el alguacil del condado de Vinton, Ryan Cain. "A la mayoría de nuestro ganado se le mantiene en mejores condiciones que a estos niños. Había una gran presencia de bacterias y excrementos; era una escena simplemente repugnante", agregó.



Los investigadores descubrieron que la familia Siders ha residido en varios condados de Ohio desde 2008, por lo que, durante ese tiempo, la familia evitó en gran medida generar registros médicos o gubernamentales sobre los niños.

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Sobre si los menores de edad son hermanos, las autoridades no lo confirmaron, pero también negaron que se trate de “una red de trata de personas. No se trata de eso, así que no es como si hubiera niños de todas partes del mundo que hayan sido víctimas de trata. Definitivamente, esta situación no es así”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE