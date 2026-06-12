Indignante caso: papá en Bogotá habría golpeado a su hijo de 6 años, dejándole heridas en la espalda

En las últimas horas se compartió un doloroso video a través de redes sociales en el que se ve, al parecer, a un papá pegándole a su hijo, un pequeño de 6 años, con una correa. Al menor, el señalado le causó lesiones en la espalda. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 10 de junio en el barrio Arborizadora Alta, localidad de Ciudad Bolívar.



En las imágenes, que fueron grabadas por una familiar del niño sin que el agresor se diera cuenta, se ve cuando el papá del niño lo estaba cuestionando por las tareas del colegio con una correa negra en la mano derecha. “Repítame las vocales, lo veo. Diga las vocales”. El menor, intimidado, respondió y el agresor lo golpeó en repetidas oportunidades.

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Momentos después, el agresor siguió golpeando al menor de edad, reclamándole de manera violenta sobre sus tareas escolares.



Tía de niño maltratado en Bogotá grabó y denunció al agresor

Noticias Caracol tuvo acceso al informe de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre este indignante caso de maltrato infantil. Según el documento, “el día miércoles, en la localidad de Ciudad Bolívar, se presentó un lamentable hecho donde un menor de 6 años recibió lesiones en su cuerpo por parte de una persona con una correa. De acuerdo a las indagaciones preliminares la madre de este menor por videos se enteró que su hijo había sido golpeado. De manera inmediata, una de las tías se trasladó al CAI San Francisco para colocar en conocimiento de los uniformados este caso. Quienes de manera inmediata se trasladaron al lugar de los hechos y ya no estaba el presunto responsable”.

En cuanto a qué sucedió con el niño, la Policía de Bogotá informó que “fue trasladado a centro asistencial para recibir atención médica.



"La Policía Nacional adelanta todas las labores investigativas para poder ubicar y capturar al responsable de estos hechos”, señaló la intitución.



¿Cómo denunciar maltrato infantil?

En Colombia, denunciar el maltrato infantil es un deber ciudadano orientado a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de un caso puede realizar la denuncia de manera inmediata y gratuita, sin necesidad de ser familiar de la víctima ni de presentar pruebas concluyentes.



Para denunciar, se puede acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de velar por la protección de la niñez. El ICBF dispone de la línea nacional 141, que funciona las 24 horas del día, donde profesionales reciben los reportes y orientan sobre el procedimiento a seguir. También es posible acudir personalmente a un Centro Zonal del ICBF.

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Otra opción es denunciar ante la Policía Nacional, específicamente a través de las Comisarías de Familia o la línea 123 en casos de urgencia. En estas instancias, las autoridades pueden tomar medidas inmediatas para proteger al menor, como la separación del agresor o el inicio de procesos administrativos y judiciales.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación recibe denuncias formales por delitos relacionados con el maltrato infantil. Esto puede hacerse de manera presencial en sus sedes o virtualmente a través de sus canales oficiales. En instituciones educativas, los docentes y directivos tienen la obligación de reportar cualquier indicio de maltrato a las autoridades competentes.

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Es importante que la persona que denuncia proporcione toda la información posible: datos del menor, ubicación, descripción de los hechos y, si se conoce, la identidad del presunto agresor. La confidencialidad del denunciante está protegida.

Denunciar el maltrato infantil no solo contribuye a la protección inmediata del menor, sino que también permite activar rutas de atención integral que garantizan su bienestar y restablecimiento de derechos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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