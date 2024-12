Revelan video del crimen del CEO de Unitedhealthcare en Manhattan: así actuó el atacante

En redes sociales se ha divulgado un video que muestra el momento en que un hombre con tapabocas le dispara por la espalda al CEO de Unitedhealthcare, Brian Thompson, frente a un hotel donde se realizaba un evento de la aseguradora de salud, una de las más importantes de Estados Unidos.

Video muestra que habría usado arma con silenciador

Thompson, de 50 años y padre de dos hijos, caminaba por una calle de Manhattan a primera hora de la mañana en dirección al hotel donde su compañía, un gigante de los seguros médicos, iba a celebrar un encuentro con inversores.

El asesino salió detrás de una camioneta negra al verlo pasar y le disparó por la espalda. En las imágenes se aprecia que habría usado silenciador para el arma. Una persona que estaba en el sitio sale corriendo al ver el hecho. El ejecutivo cae al andén y su agresor se acerca, al parecer lo observa y luego se da a la fuga.



