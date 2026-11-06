Senado de Paraguay destituye al presidente Santiago Peña: Fiscalía ordena detención

Santiago Peña queda oficialmente destituido como presidente de Paraguay en medio de la crisis financiera y política que cubre a buena parte del país con la disolución de Ueno Bank. La Fiscalía, por su parte, le imputó a Peña el delito de lesión de confianza y ordenó su detención. El Senado tomó la decisión de manera unánime después que el mandatario fuera citado al parlamento para responder ante los congresistas por su solicitud formal de renuncia, presentada este 5 de noviembre ante la opinión pública. El Senado declaró como culpable a Santiago Peña de "mal desempeño de funciones" en el juicio político que fue celebrado en su ausencia.



¿Quién llega a la Presidencia de Paraguay?

Con la destitución de Santiago Peña de su cargo, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, asumirá las riendas del país como jefe de Estado. El mandato concluye hasta el 15 de agosto de 2028, así que hasta esa fecha, Alliana será el presidente de Paraguay. Peña es el segundo presidente de Paraguay que es expulsado mediante juicio político. El primero fue Fernando Lugo, en junio de 2012 tras un enfrentamiento entre policías y campesinos, que dejó 17 muertos y fue denominado como la masacre de Curuguaty.

Con su renuncia, Santiago Peña se abría la posibilidad de convertirse en senador vitalicio. Sin embargo, el ahora ex mandatario pierde este derecho, ya que la Constitución Política de Paraguay establece que la gran excepción es cuando el presidente es sometido a un juicio político y es declarado culpable por el Senado; situación por la que pasó Peña.

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¿Por qué la intervención de Ueno Bank provocó una crisis en Paraguay?

Ueno Bank era una de las entidades bancarias en Paraguay con más usuarios dentro del país. De seis millones de habitantes, al menos tres millones tenían su dinero en este banco, que se declaró insolvente. Cuando el Banco Central de Paraguay decidió intervenir la entidad, se congelaron todas la cuentas y servicios de Ueno; una acción que afectó a todos sus clientes de la noche a la mañana. Además, este banco privado tenía dineros del fondo estatal que da pensiones y otros beneficios sociales a paraguayos. Aquí no solo pesa la incertidumbre de qué pasará con los ahorros de unos tantos, también de la jubilación de varios.

Pero la crisis no se reduce simplemente a una decisión financiera para controlar la caída de Ueno Bank. El episodio también trajo a colación supuestos conflictos de intereses que la oposición paraguaya venía denunciando desde el año pasado.



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