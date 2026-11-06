Tras destitución y captura de Santiago Peña en Paraguay, manifestantes intentan ingresar a su casa

Miles de paraguayos reaccionaron este viernes con una mezcla de júbilo y enojo después de que el Senado destituyera en un juicio político al ahora expresidente Santiago Peña, salpicado por el cierre de la entidad financiera Ueno bank, y quien fuera su vicepresidente, Pedro Alliana, asumiera la máxima magistratura del país suramericano. El júbilo estalló tras conocerse que Peña, un economista de 47 años, dejó el cargo sin fueros y horas después quedó detenido en su domicilio acusado de lesión de confianza por la caída del banco, que controlaba los ahorros de más de 2,9 millones de clientes.

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Pero la alegría se transformó en enojo casi de inmediato para muchos, que esperaban un cambio completo en el poder Ejecutivo del país. "Que se vayan todos", fue el grito de cientos de paraguayos indignados a las afueras del Congreso, en una muestra de la insatisfacción con todo el Gobierno del Partido Colorado. El microcentro de la capital paraguaya se llenó de manifestantes, especialmente jóvenes, quienes con banderas, carteles y tambores permanecieron en vigilia tras el desenlace del juicio político contra Peña. "El pueblo sigue acá hasta que se vayan todos", dijo a EFE la joven Celicia Lugo, para quien Peña y el nuevo mandatario Pedro Alliana "son lo mismo".



Según reportes de medios locales, incluso varias personas llegaron hasta la residencia del exmandatario e intentaron entrar por la fuerza, lo que generó enfrentamientos con los uniformados que se encontraban en el lugar. La situación provoca a esta hora enfrentamientos con los uniformados que se encontraban en el lugar para controlar el acceso y evitar que los manifestantes ingresaron al inmueble.



Las protestas continuaron después de la destitución de Santiago Peña

Desde que se conoció la decisión del Senado, cientos de personas permanecieron en las calles de Asunción para exigir cambios en el Gobierno. Las manifestaciones se concentraron principalmente en el microcentro de la capital, donde ciudadanos, en su mayoría jóvenes, se reunieron con banderas, pancartas y tambores. La inconformidad se hizo evidente después de que Pedro Alliana asumiera la Presidencia. Para varios de los asistentes a las protestas, la salida del mandatario no es suficiente si las personas que hicieron parte de su Gobierno continúan en sus cargos.



Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno bank, una institución que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas. A ello se sumó la preocupación de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país. Aunque la crisis que hizo salir a los paraguayos a las calles desde el pasado martes estalló por el vaciamiento de Ueno, los manifestantes han aprovechado estos días para reclamar por todo lo que consideran está mal en este país de 6,1 millones de habitantes.



¿Quién es el nuevo presidente de Paraguay?

La destitución activó la sucesión en el Ejecutivo, que pasó a manos del hasta hoy vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró en una sesión extraordinaria del Congreso. Ejercerá el cargo hasta agosto de 2028, cuando concluye el periodo actual de Gobierno. Luego fue juramentado como vicepresidente Antonio Barrios, elegido senador en 2023 y médico personal del titular del Partido Colorado, el exmandatario Horacio Cartes.

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"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", anunció el nuevo gobernante en su primer discurso, en el que anticipó que "ya se hizo suficiente en el exterior", en aparente alusión a los criticados viajes de Peña, y prometió recortar "los gastos superfluos".

Entretanto, la Fiscalía ha reportado la incautación de bienes como avionetas, vehículos de lujo y abundante documentación en los allanamientos a Ueno y las empresas de Ueno Holding, en las que Peña tuvo acciones hasta marzo de 2025, según la acusación. También hoy un juez envió a cárceles de procesados a uno de los fundadores de Ueno, Miguel Vázquez, y otros cinco directivos. Por su parte, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) reportó que las ventas en las tiendas y multitiendas ha caído hasta un 70 % tras el cierre de Ueno, y el BCP debió sacar antes al mercado los nuevos billetes de 100.000 guaraníes ante la inusual demanda de efectivo.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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