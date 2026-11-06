Pedro Alliana es el nuevo presidente de Paraguay tras destitución de Santiago Peña, ¿quién es?

Pedro Alliana, hasta hoy vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario. Alliana llega al poder antecedido por el escándalo de Ueno, que contaba con 2,94 millones de clientes, en su mayoría personas del común y cajas de pensiones como el estatal Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados desde este martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención de la entidad privada. Con su posesión completará el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.

El traspaso del poder se activó después que Peña fue declarado culpable, en ausencia, en un juicio político al que fue sometido por sus vínculos con Ueno, que durante la gestión del ahora exmandatario recibió millonarios fondos de instituciones estatales. Peña, más tarde, fue detenido en su casa en Asunción.

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El jueves, la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó la propuesta de abrir un juicio político contra Alliana, lo que despejó su camino como sucesor de Peña, de quien fue fórmula presidencial en las elecciones generales de 2023. Antes de estallar el caso de Ueno bank, Alliana comunicó su decisión de desistir de su precandidatura presidencial de cara a los comicios internos del gobernante Partido Colorado en 2027 y a las elecciones generales de 2028.



El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció, tras jurar al cargo, que los afectados por el "descalabro financiero" como consecuencia del cierre de Ueno bank "serán compensados plenamente". "Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", anunció Alliana en su primer mensaje al país, poco después de que en una sesión extraordinaria el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, le impusiera la banda y el bastón de mando presidencial.



Alliana ordenó que "se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos". "No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados", subrayó. Además, al marcar distancia del estilo de Gobierno de su antecesor, apuntó que "en este periodo ya se hizo suficiente en el exterior".

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"Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro. Pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable", agregó, al tiempo que expresó su "fidelidad" a los "postulados doctrinarios" del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), que ha gobernado más de siete décadas este país.



¿Qué pasará con Peña?

Entretanto, la Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio, tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank. "Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio", dijo a periodistas un oficial de la Policía a las afueras de la residencia de Peña.

El auto de arresto pide garantizar la detención domiciliaria de Peña "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de la capital Asunción. "Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición", dijo a periodistas Silvia González, una de las fiscales del caso.

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El documento también dicta la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) cuando renunció por el escándalo del vaciamiento de Ueno bank.

Imágenes de la televisión local mostraron a una veintena de agentes resguardando la casa, mientras algunos manifestantes pedían recluirlo en prisión esta misma noche.

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*Con información de EFE y AFP