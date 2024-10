Streamer Crystal Molly reveló a sus papás su orientación sexual por temor a una enfermedad

La creadora de contenido mexicana Crystal Molly, conocida por sus en vivos de videojuegos, confesó que, antes de hacer la transición, debió pasar por un difícil momento al tenerle que contarle a sus padres su orientación sexual a causa del miedo de poder haber contraído una enfermedad.

Crystal Molly pensó que tenía VIH

En diálogo con el pódcast Un tal Fredo, la streamer Crystal Molly reveló que hace más de una década les dijo a sus padres que era gay impulsada por el miedo de que pudiera haber adquirido una enfermedad de transmisión sexual tras no haber usado protección.

Crystal Molly contó que cuando tenía 17 años vio que uno de sus cercanos se metió con el mejor amigo de su madre durante una rumba. Días después de presenciar este hecho, y tras nunca haber tenido relaciones sexuales con nadie, sintió la confianza de tener un encuentro íntimo con este hombre, quien era su vecino.

Aunque el encuentro fue corto, a los meses descubrió a su madre llorando porque a su mejor amigo le habían detectado VIH. Conocer esto la llenó de angustia, pues se encendió en ella la sospecha de que también podría haber contraído este virus.

"Prácticamente tuve que salir del closet a fuerzas... yo no use protección en mi ignorancia porque yo decía 'bueno, yo no me voy a embarazar'. Estaba traumatizada y para mí, yo ya tenía VIH. No podía ver a mis papás, me daba vergüenza", expresó la joven.

Aunque tuvo el apoyo de sus padres y confirmó que no había sido contagiada, siente que esta experiencia la ayudó a ser más cuidadosa, por lo cual invitó a su comunidad a siempre protegerse al momento de tener relaciones sexuales.

¿Cómo se puede prevenir el VIH?

El virus de inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH, es un tipo de virosis que se transmite de persona a persona por medio del semen, los fluidos vaginales, el moco anal, la sangre y la leche humana.

Usualmente, se transmite por tener sexo sin protección, por lo cual se recomienda utilizar condones y barreras de látex para evitar el contagio, además de no compartir agujas.

De acuerdo con Planned Parenthood, el VIH no es lo mismo que el SIDA, sino que el primero es causal del segundo. Pese a esto, no todas las personas con VIH desarrollan SIDA.

"El tratamiento para el VIH es muy importante y por eso es esencial hacerte la prueba. Las personas que tienen VIH y reciben tratamiento pueden mantenerse sanas, vivir muchos años y evitar contagiar a otras personas. Sin embargo, sin tratamiento, el VIH puede causar el SIDA", destacaron.