Su perro le mordió la cara, le arrancó la nariz y un labio: "Mi peor pesadilla se hizo realidad"

La dueña de un perro en Nevada, Estados Unidos, tuvo que se operada en la cara luego de que su mascota, un perro llamado King, le arrancara la nariz y el labio superior.

Esta mujer, conocida como Shayna Crimo, narró que el pasado sábado 1 de febrero “mi peor pesadilla se hizo realidad”.

Shayna narró en el diario The Mirror que ella le iba a dar un beso a su perro y este le mordió la cara, “me sacudió, tomó toda mi nariz y mi labio superior. En cuanto fui a darle un abrazo y un beso, me mordió inmediatamente. No gruñó, no me avisó, no retrocedió, no hizo ningún ruido, nada. Ocurrió muy rápido".

Shayna recalcó que King nunca había mostrado signos de agresividad: “Sé que a él no le gusta que lo molesten durante la noche, es un límite suyo que respeto desde hace casi 11 años”.

Por medio de una carta con la que busca recaudar fondos en una plataforma llamada Go Fund Me, la víctima dijo que, “después de ser trasladada de urgencia al hospital en ambulancia y horas de estar en una sala de emergencias limpiando la herida, finalmente entró un cirujano y me dio dos opciones; injerto de piel o cirugía de colgajo en la frente”.

La paciente se decidió por la cirugía de colgajo en la frente: “Es una cirugía extensa y compleja que requiere al menos una cirugía adicional, pero proporciona el mejor resultado si mi cuerpo está de acuerdo. La cirugía inicial fue suave y estoy en curación y en preparación para la segunda cirugía donde se quitará el colgajo de la piel y comenzar la reconstrucción de mi nariz”, explicó y dijo que la cirugía se llevará a cabo el 10 de febrero.

Como si la situación no fuera ya suficientemente desgarradora, Shayna también se enfrenta a la pérdida de su perro mayor, Krieo, diagnosticado con linfoma en etapa 5 hace pocas semanas. Debido a la rápida disminución de su calidad de vida, Shayna había programado una eutanasia en casa para Krieo el 21 de enero.

Así quedó la mujer atacada - Go Fund Me -

"No lo voy a sacrificar": víctima del ataque de su perro

Shayna cree que su perro King, que la atacó y cumplirá 11 años en febrero, pudo haber sentido la enfermedad de Krieo, lo que podría haber desencadenado el ataque. Este hecho ha dejado a Shayna con el corazón destrozado, ya que considera a King su "alma de perro".

“Estos perros crecieron literalmente conmigo. Los tengo desde hace más de una década... son mis hijos. ¿Quiero sacrificar a King? Por supuesto que no. Preferiría quedarme en casa el resto de su vida y no ir nunca a ningún sitio”, puntualizó.

Finalmente, la víctima dijo que el costo de la eutanasia de su perro más las múltiples cirugías a las que se someterá, requiere de mucho dinero. “Me siento extremadamente indefensa. Este será un largo viaje para mí y mis seres queridos”, manifestó. Shayna pide oraciones para la recuperación de su corazón y su bienestar emocional en estos momentos tan difíciles.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo