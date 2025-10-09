Un tribunal de la región de Krasnodar, a orillas del mar Negro, en Rusia, condenó a cuatro años de cárcel a una supuesta vidente que estafó más de un millón de rublos (cerca de 50 millones de pesos) a la esposa de un soldado ruso desaparecido en la guerra en Ucrania.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Tribunal urbano de la ciudad de Labinsk declaró culpable a Natalia Danelián de estafa en gran cuantía, y además de prisión, le impuso una multa de 100.000 rublos (cerca de 5 millones de pesos) y un año de prisión domiciliaria, informó el canal de Telegram de los tribunales de la región de Krasnodar.



Así estafó la vidente a la esposa del soldado

Según la justicia rusa, en abril de 2024 la pitonisa trató con una mujer cuyo esposo había desaparecido en Ucrania y llevaba tiempo sin contactar.

"Danelián, tras adivinar con poso de café durante un videomensaje, declaró a la víctima que su pareja estaba bien y pronto se podría en contacto con ella. Posteriormente entabló correspondencia con la víctima en nombre del hombre", señaló el servicio de prensa de los tribunales.



La falsa vidente, que se hizo pasar por el desaparecido, hizo creer a la víctima que este estaba bien y pronto regresaría a casa, pero que necesitaba dinero para poder hacerlo.

Publicidad

"Convencida de que estaba en contacto con su marido, la mujer, deseosa de ayudarle a regresar a casa cuanto antes, le transfirió dinero a la cuenta indicada en la correspondencia. Entre junio y septiembre de 2024 giró a la estafadora más de un millón de rublos (alrededor de 50 millones de pesos)", indicó la dependencia.



En tanto, el hombre sigue sin aparecer y no existe información alguna de su destino, puntualizó la justicia rusa.

EFE