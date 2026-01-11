El plan que Trump habría ordenado para invadir Groenlandia y que tendría apoyo del Reino Unido

Varios medios reportan supuestos planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una eventual invasión militar en Groenlandia. Según fuentes, ya estarían analizando estrategias para iniciar la toma de esta isla considerada como un tesoro de recursos, además de su importancia geopolítica. El mandatario ordenó a sus comandantes de fuerzas especiales elaborar un plan de invasión, así lo reveló el diario británico The Daily Mail.

Fuentes del medio aseguran que la operación de captura del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, ha animado a funcionarios estadounidenses para que busquen acciones militares en este territorio semiautónomo de Dinamarca. En la isla poco se habla de otras cosas por estos días. "Groenlandia era casi invisible antes de Trump, pero ahora no. No queremos ser estadounidenses, hemos sido una colonia durante tantos años. No estamos preparados para hacerlo y ser colonizados de nuevo. Colaborar con otro país no significa que seamos parte de él", dijo Julius Nielsen, cazador y pescador de Groenlandia.



Los políticos electos por el pueblo de Groenlandia, insistieron en que el futuro de la isla debe ser decidido por los groenlandeses y ese diálogo se hace en base al derecho internacional y el Estatuto de Autonomía de 2009, que reconoce el derecho a la autodeterminación a través de un referendo.



Por su parte, Reuters reveló que la administración de Donald Trump considera realizar pagos a los groenlandeses para convencerlos de que se separen de Dinamarca y pertenezcan a Estados Unidos. Según esta agencia de noticias, todavía no hay una cifra clara, pero asesores de la Casa Blanca estarían pensando en bonos que van desde los $10.000 hasta los 100.000 por persona. Un tema que se ha vuelto prioritario en la agenda del presidente estadounidense.

"Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no los vamos a tener a como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, sea por las buenas o las malas", dijo el mandatario durante una rueda de prensa el pasado 9 de enero. Líderes de partidos políticos de Groenlandia rechazan estas declaraciones, mientras que el Reino Unido y Alemania estarían elaborando un plan para una posible misión de la OTAN en la isla, en la cual se estima solo el 4% de su territorio es habitable, ya que casi todo está congelado.

¿Cuál sería el plan de Trump para invadir Groenlandia?

El medio The Telegraph también indica que jefes militares estadounidenses están elaborando planes preliminares para una posible misión aliada, que podría incluir tropas, buques y aeronaves, con participación de varios países europeos, entre ellos el Reino Unido. Las opciones que se estudian incluyen desde un despliegue permanente hasta ejercicios militares temporales, cooperación en inteligencia y desarrollo de capacidades, en operaciones que previsiblemente se realizarían bajo el paraguas de la OTAN, indica el rotativo.

Fuentes gubernamentales citadas por el periódico aseguran que el primer ministro británico, Keir Starmer, se toma "extremadamente en serio" la amenaza en la zona del Ártico y coincide en que "la creciente agresión rusa debe ser disuadida y reforzada la seguridad euroatlántica". Un portavoz del Ministerio británico de Exteriores dijo a The Telegraph que el Reino Unido "seguirá trabajando con sus aliados para reforzar la disuasión y la defensa en el Ártico". Por otra parte, según el periódico, la Unión Europea prepara también planes de sanciones contra empresas estadounidenses en caso de que Trump rechace la propuesta de un despliegue bajo la OTAN.