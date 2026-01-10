Documento revelaría dónde nació realmente Carlos Gardel: ¿no fue en Argentina?

Carlos Gardel sigue siendo recordado en la época actual como uno de los más importantes representantes del tango, incluso después de 90 años de su muerte. Sin embargo, había un detalle sobre el cantante y compositor que se quedó sin resolver y que ahora podría ser aclarado.

Se trata del lugar de nacimiento del cantante. Durante años, incluso cuando Gardel estaba con vida, argentinos y uruguayos se disputaban a qué país pertenecía el artista. Gardel, por su parte, nunca reveló detalles de sus primeros años de vida, aunque sí se supo que vivió parte de su infancia en Argentina y que fue nacionalizado en el país.

Nueve décadas después de la muerte de Gardel, un documento hallado en un archivador del Consulado Uruguayo en Buenos Aires podría dar respuesta a cuál fue el lugar de nacimiento del intérprete de 'Por una cabeza' y 'Adiós Muchachos'.



¿Dónde nació Carlos Gardel?

Según dio a conocer la Comisión Gardel Rioplatense, conformada por investigadores y gestores culturales de Argentina y Uruguay, este documento fue hallado en noviembre de 2025, pero su hallazgo hasta ahora es comunicado a la prensa. Se trata de un certificado emitido el 8 de octubre de 1920 en el que se indica el día y lugar de nacimiento del cantante.



El documento es el folio 907 de un viejo archivador del Consulado Uruguayo en Buenos Aires y detalla que Carlos Gardel nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, Uruguay. Este certificado funcionaba como una partida de nacimiento provisional y sería a través de este que el cantante obtuvo la nacionalidad argentina.



Además, en el certificado se menciona que Carlos Gardel era hijo de Carlos y María Gardel, también uruguayos, que su profesión era artista y su estado civil, soltero.

Por ahora, el documento por sí solo no es la prueba definitiva de que Gardel era uruguayo, todavía debe ser sometido a varias pericias y análisis para establecer su veracidad. Pero desde ahora ya está dando de qué hablar a argentinos y uruguayos.



¿Por qué Carlos Gardel nunca dijo dónde había nacido?

Walter Santoro, presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel, quien almacena casi el 100% del patrimonio heredado del cantante, ha señalado en diferentes ocasiones que al cantante de tangos nunca le interesó revelar detalles de su origen porque creía que esto dividiría a sus seguidores en ambos países.

De hecho, un dato curioso es que en 1930, durante el primer mundial de fútbol de la historia, las dos naciones de Gardel llegaron a la final. Cada selección debía escoger un artista que los representara, pero ambas escogieron a Gardel. Cuando le preguntaron quién quería que ganara, el cantante confesó tener su corazón "dividido".

"Es inteligente la respuesta que dio en el Mundial 1930. Él sabía que cualquier cosa que divida no le servía ni le sumaba en su carrera. Y es por eso que no tiene detractores. Te puede gustar o no, pero no vas a encontrar a nadie que lo odie", señaló Santoro al diario La Nación de Argentina.

Aunque este nuevo hallazgo podría darle a los uruguayos un gran motivo de orgullo al saber que el artista más importante en la historia del tango nació en su país, lo cierto es que el mensaje de Gardel nunca fue de división y, al final, él mismo señaló que su corazón pertenecía a Buenos Aires, donde reposan sus restos.

