Muere Yeison Jiménez: se confirma que el cantante iba en avioneta accidentada en Boyacá

En la tarde es este sábado, 10 de enero de 2026, las autoridades confirmaron el fallecimiento del cantante manzanareño Yeison Jiménez, quien, se confirmó, iba a bordo de la avioneta de matrícula N325FA que se accidentó en el municipio de Paipa, Boyacá. El artista se iba a presentar hoy en el municipio de Marinilla con el cantante Alci Acosta.



Detalles del accidente en avioneta en la que murió Yeison Jiménez

De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, el cantante viajaba con rumbo a la ciudad de Medellín y entre los municipios de Paipa y Duitama su avioneta se precipitó a tierra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al parecer, dentro del avión viajaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros. Se pudo confirmar que todas perdieron la vida.

La Aerocivil se pronunció tras el accidente. “La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, informa a la opinión pública sobre un accidente aéreo ocurrido en el día de hoy. Se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, SAR, Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento”.



Publicidad

Agregó la entidad que “actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro. De manera simultánea, se está coordinando activamente con el equipo SEI de Paipa y los Organismos de Emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores pertinentes. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activa el protocolo de investigación. Además, la AEROCIVIL proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por parte de las autoridades competentes”.

La ministra de transporte, María Fernanda Rojas, anunció una investigación a raíz del accidente en el que murió Yeison Jiménez. “En este preciso momento, las autoridades aeronáuticas y de Policía se encuentran verificando la identidad de los ocupantes que fallecieron en el siniestro de una avioneta en inmediaciones de Paipa. En minutos, lo confirmaremos oficialmente. Lamentamos este hecho e iniciamos ya las investigaciones pertinentes”, indicó la alta funcionaria previo a confirmarse el fallecimiento del artista.



Así se confirmó muerte de Yeison Jiménez

Minutos después de confirmarse el accidente, la misma Aeronáutica fue la que confirmó la muerte del artista: “Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis (6) ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez. La lista oficial de los ocupantes fallecidos es la siguiente: Piloto: Capitán Hernando Torres. Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora”.

Publicidad

Además, indicó la entidad que “el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT). En el punto del accidente se encuentran actualmente trabajando de manera coordinada la Policía Nacional, el equipo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de Paipa y diversos organismos de emergencia locales. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha sido activada y su personal especializado ya se desplaza hacia la zona para iniciar las labores de recolección de evidencia que permitan determinar las causas exactas del lamentable suceso”.



¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez fue uno de los artistas más representativos de la música popular en Colombia. Nacido en Manzanares, Caldas, en 1991, comenzó su carrera desde muy joven, inspirado, como él lo ha narrado por las raíces campesinas y las historias cotidianas que marcaron su infancia. Yeison pasó de cantar en pequeños escenarios a convertirse en una de las figuras más influyentes del género, llegando a presentarse en escenarios como el estadio El Campín.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias