MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Incendios forestales ya arrasaron con más de 15.000 hectáreas en la Patagonia, Argentina

Incendios forestales ya arrasaron con más de 15.000 hectáreas en la Patagonia, Argentina

Estos incendios forestales ocurren un año después de las peores conflagraciones sufridas por la Patagonia en tres décadas, las cuales afectaron 32.000 hectáreas

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 11 de ene, 2026
Incendios forestales ya arrasaron con más de 15.000 hectáreas en la Patagonia, Argentina
Incendios en la Patagonia -
Redes sociales

Los incendios forestales que permanecen fuera de control en la Patagonia argentina han consumido más de 15.000 hectáreas hasta este domingo, mientras cientos de brigadistas y vecinos voluntarios trabajan para contener las llamas, que ya destruyeron varias viviendas y dejaron un herido.

El principal foco se encuentra cerca de la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, y ya afectó unas 11.970 hectáreas, el doble de lo informado el sábado, según un comunicado difundido el domingo por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

En la tarde del sábado "comenzó a intensificarse la velocidad del viento reactivando varios sectores", y las brigadas trabajaban para evitar que el fuego alcanzara la usina eléctrica y una escuela cercana al lago Epuyén, ubicado a unos 1.700 kilómetros de Buenos Aires, informó la entidad.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló en una entrevista radial que la situación amaneció "más tranquila" el domingo, aunque advirtió que "sigue siendo muy crítica".

Estos incendios ocurren un año después de los peores fuegos forestales sufridos por la Patagonia en tres décadas, que afectaron 32.000 hectáreas, en una seguidilla que pone bajo presión a los sistemas oficiales y comunitarios de combate del fuego.

Torres hizo un llamado a "no relativizar nunca más la implicancia del cambio climático" y subrayó que la provincia atraviesa "la peor sequía desde 1965".

Otro foco activo se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces, también en Chubut. Aunque las autoridades no precisaron su extensión, Greenpeace estimó el jueves que ya había superado las 1.000 hectáreas.

Además, brigadas trabajan para mantener contenidos otros dos incendios en Chubut y Santa Cruz, que en los últimos días afectaron casi 3.800 hectáreas, según informó la Agencia Federal de Emergencias.

La entidad indicó que los operativos cuentan con más de 500 personas entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo. El domingo se sumaron más brigadistas desde la provincia de Córdoba, y Chile ofreció ayuda.

Fuera de las instituciones, la Patagonia cuenta con brigadas comunitarias en primera línea, integradas por vecinos que aprendieron a defender sus bosques y viviendas.

Un brigadista voluntario que trabajaba en la zona de Epuyén permanece internado en terapia intensiva en Bariloche por quemaduras graves, informaron autoridades sanitarias a la prensa local.

En los últimos días fueron evacuados unos 3.000 turistas y al menos 10 viviendas resultaron incendiadas, señaló Torres.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP

