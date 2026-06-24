Temblor en Venezuela de 7.1 en la tarde de este miércoles 24 de junio: ¿Lo sintió en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un informe técnico detallado sobre un evento sísmico de gran magnitud registrado en la tarde de este miércoles, 24 de junio de 2026. De acuerdo con la información procesada por la Red Sismológica Nacional, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.1 y ocurrió exactamente a las 17:04:22 hora local (22:04:22 UTC).



El epicentro del fenómeno se localizó en la región cercana a las costas de Venezuela, situándose geográficamente en las coordenadas 10.89° de latitud norte y -67.74° de longitud oeste. Según los datos de geolocalización de la agencia colombiana, el punto poblado más próximo al origen del sismo es la ciudad de Maracay, en el estado Aragua .

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Uno de los aspectos más relevantes destacados en el reporte técnico es la profundidad del evento. El SGC ha categorizado este sismo como superficial, lo que significa que su hipocentro se ubicó a menos de 30 kilómetros de la superficie terrestre. Esta característica técnica es fundamental para comprender la intensidad con la que la energía sísmica se libera y se percibe en las poblaciones cercanas al epicentro.

El informe, identificado internamente con el código SGC2026mjcgji, indica que el estatus de la información es manual. Esto implica que los datos no dependen exclusivamente de algoritmos automatizados, sino que han sido revisados y validados por especialistas tras analizar la información recibida de 61 estaciones sismológicas distribuidas estratégicamente. Otros indicadores técnicos proporcionados incluyen un RMS de 0.9 segundos y un GAP de 300°, parámetros que confirman la precisión de la localización reportada.



Áreas de influencia y percepción del temblor en Venezuela

Dada la magnitud de 7.1, el sismo tuvo un amplio radio de percepción en la cuenca del Caribe y el norte de Sudamérica. El mapa de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano señala una serie de países y territorios donde el evento pudo haber sido sentido con claridad debido a su proximidad con el epicentro marino.



Hacia el occidente y norte del epicentro, se destacan las islas de Aruba, Bonaire y Curaçao, así como el territorio de San Eustaquio y Saba. Hacia el oriente, la zona de influencia abarca a Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Martinica. El reporte también incluye en su área de observación a territorios más distantes como Dominica, Montserrat, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.



En territorio continental, además de la evidente cercanía con las costas venezolanas y ciudades como Maracay, el SGC incluye una referencia a Colombia en su mapa de ubicación regional, indicando el seguimiento continuo que se realiza desde el país vecino ante eventos de esta envergadura en la placa del Caribe.

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Tras la magnitud registrada, los protocolos internacionales de vigilancia sísmica permanecen activos. El Servicio Geológico Colombiano continuará procesando información de su red de estaciones para identificar posibles réplicas o variaciones en los datos preliminares. Hasta el momento, el informe se centra exclusivamente en los parámetros físicos del sismo, dejando la evaluación de posibles daños estructurales o afectaciones a la población en manos de los organismos de gestión de riesgos de cada una de las naciones afectadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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