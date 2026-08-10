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Noticias Caracol  / MUNDO  / Temblor se sintió en el centro de Portugal este lunes 10 de agosto: magnitud y epicentro

Temblor se sintió en el centro de Portugal este lunes 10 de agosto: magnitud y epicentro

El temblor ocurrió junto a la localidad de Odemira, en el Alentejo, y fue sentido en varios puntos sin causar daños.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Temblor de magnitud 3.4 sacudió a Colombia este 19 de junio: epicentro y profundidad
Temblor de magnitud 3.4 sacudió a Colombia este 19 de junio: epicentro y profundidad -
SGC/ Getty Images

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) informó este lunes de que fue registrado un temblor de magnitud de 3,4 junto a la localidad de Odemira, en el Alentejo, y que fue sentido en varios puntos sin causar daños.

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El IPMA precisó en la nota que el temblor se produjo a las 03.08 hora local (02.08 hora GMT), con epicentro a cerca de 18 kilómetros al este de Odemira (distrito de Beja), sin causar daños personales ni materiales.

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Según sus datos, fue sentido con intensidad máxima IV/V (escala Mercalli modificada) en el municipio de Odemira; y con menor intensidad en los municipios de Almodôvar, Beja, Ourique (distrito de Beja) y Santiago do Cacém (distrito de Setúbal).

De acuerdo a la escala de Mercalli modificada, una intensidad V implica que el temblor es sentido fuera de las casas es capaz de despertar a la población y puede volcar algunos objetos pequeños.

EFE

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