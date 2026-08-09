Periodista falleció en vivo cuando presentaba en su canal de streaming: se desplomó en cámara

Pablo Víctor Balario tenía 49 años y estaba gozando de la alegría de haber inaugurado su más nuevo proyecto personal cuando la vida le reveló otros planes. Este periodista argentino pasó a ocupar los titulares tras fallecer en medio de una transmisión en vivo que hizo para estrenar su propio canal de streaming. Se llamaba Comadreja TV, y el gran estreno ocurrió este 4 de agosto, que ahora queda en la memoria de sus seres queridos como el día que marcó el final de su vida. Balario era muy reconocido en Buenos Aires, Argentina.

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Comadreja TV no era el fruto de un trabajo que inició por sí solo, sino que tenía a varios colaboradores detrás. En la descripción de YouTube se planteaba como un “canal de streaming de la comarca serrana para el mundo. Un espacio de comunicación diferente para todos los estados de ánimo de tu vida”. Desde un estudio de Villa Arcadia, Balario encendió con su equipo las cámaras por primera vez para dar inicio oficial al proyecto a las 8:30 p. m. Su idea era que el canal mostrara contenidos en distintos formatos las 24 horas del día a sus espectadores.

Ese martes por la noche, Balario estaba conversando junto a dos colegas en cámara, cuando se le vio al periodista sufrir un colapso repentino. Ante la descompensación, fue trasladado al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, donde se declaró su muerte después de que el equipo médico no lograra salvarle la vida. Según los medios argentinos, el periodista falleció a raíz de un infarto agudo de miocardio.



Tras la inesperada muerte de Pablo Víctor Balario, el equipo de Comadreja TV publicó un video para hablar sobre el fallecimiento del fundador del proyecto. A pesar de que se plantearon la idea de cerrar el canal, el equipo reformuló sus planes porque sienten que abandonar el proyecto no sería lo que Pablo querría para ellos. En esa línea, pretenden continuar para honrar el sueño que construyeron juntos.



Este 15 de agosto harán un homenaje en el que compartirán música, historias y recuerdos de Balario, quien es recordado como un amante de la comunicación y del arte.

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María Paula Rodríguez Rozo

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