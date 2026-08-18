Terremoto de magnitud 5,7 se registró en México durante la madrugada de este 18 de agosto

Un nuevo movimiento telúrico se registró durante la madrugada de este martes 18 de agosto en México. De acuerdo con el reporte citado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 5,7 y fue localizado en inmediaciones de Puerto Madero, en el estado de Chiapas.

El reporte señala que el evento ocurrió a las 12:02 a.m., hora local (1:02 a.m. hora de Colombia). La información fue registrada con estado manual y atribuye la medición a la agencia estadounidense USGS.

El movimiento tuvo una profundidad superficial. El punto de localización fue establecido en las coordenadas 14,23° de latitud y -93,15° de longitud, según los datos incluidos en el reporte.



El evento sísmico fue ubicado en la zona de Puerto Madero, México. Entre los municipios señalados como cercanos en el registro aparecen Las Delicias, en Panamá, a 1.232 kilómetros; Las Tablas, también en Panamá, a 1.246 kilómetros, y San Andrés, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a 1.251 kilómetros.



Hasta el momento de esta publicación no se registran afectaciones relacionadas con este evento sismológico. Sin embargo, las autoridades se mantienen en constante monitoreo.



Otro sismo de magnitud 5,2 fue registrado el 16 de agosto

El movimiento de este martes se suma a otro sismo registrado en la misma zona dos días antes. El pasado 16 de agosto, un temblor de magnitud 5,2 fue localizado también en Puerto Madero, México, de acuerdo con el registro del USGS citado por el Servicio Geológico Colombiano.

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Ese evento ocurrió a las 10:52 a.m., hora local, correspondiente a las 3:52 p.m. UTC, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros. En esa ocasión, la localización reportada fue de 14,42° de latitud y -92,97° de longitud. Los municipios señalados como cercanos fueron Las Delicias, en Panamá, a 1.223 kilómetros; San Andrés, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a 1.235 kilómetros, y Las Tablas, en Panamá, a 1.237 kilómetros.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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