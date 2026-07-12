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Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en festival de salsa en Canadá dejó dos muertos y cuatro heridos; sospechoso sigue prófugo

Tiroteo en festival de salsa en Canadá dejó dos muertos y cuatro heridos; sospechoso sigue prófugo

Las autoridades de Toronto investigan un tiroteo ocurrido en un festival de salsa que congregaba a más de 13.000 personas y que dejó dos muertos y cuatro heridos de gravedad. Según la policía, en la escena fueron halladas dos armas de fuego y, por ahora, no se han realizado detenciones.

Por: AFP
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Tiroteo en festival latino en Toronto dejó dos muertos y cuatro heridos; sospechoso sigue prófugo
Sospechoso sigue prófugo -
AFP

Dos personas murieron el sábado y varias resultaron heridas durante un tiroteo en Toronto, Canadá, en un festival de salsa, según informó la policía de la ciudad, que señaló que el sospechoso se dio a la fuga.

"Dos hombres fueron declarados muertos" y "otras cuatro personas fueron trasladadas a hospitales con heridas graves", declaró el subjefe de la policía de la ciudad, Frank Barredo.

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Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, "hubo un intercambio de disparos entre dos individuos y se encontraron dos armas de fuego en el lugar", añadió.

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Subrayó el "peligro" que este presunto ajuste de cuentas podría haber representado para las más de 13.000 personas que participaban en este festival de música latina.

La policía había mencionado inicialmente un "atacante activo", pero "no parece ser el caso", aseguró Barredo.

Cuando se le preguntó por el o los sospechosos, el subjefe de la policía no descartó que pudiera haber habido más personas implicadas en los disparos que las dos mencionadas.

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"Hasta ahora no se ha producido ninguna detención", agregó.

Anteriormente en su reporte, la policía no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones de los heridos.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, se declaró en su cuenta de X "horrorizado por el tiroteo que causó la muerte de dos personas" en el festival de salsa.

"Mis oraciones están con las familias que lloran a sus seres queridos" y "mi agradecimiento a los agentes de policía y a los primeros intervinientes cuyo valor y rápida actuación evitaron una tragedia mayor", añadió Carney.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, se declaró "profundamente consternada y enfadada por este acto de violencia irresponsable, en pleno festival frecuentado por familias, niños y personas mayores".

En declaraciones a la AFP, Jason Ferda, que asistía al festival, indicó que al principio creyó que se trataba de "fuegos artificiales". "Me asusté y me fui", confesó.

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Otro testigo describió a la cadena de televisión CTV escenas de pánico.

"De repente, todo el mundo empezó a correr hacia el escenario, preguntándose qué estaba pasando, y la policía llegó y cortó la música", dijo.

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A finales de junio en Montreal dos personas, entre ellas un agente de policía, fueron asesinadas por un agresor que posteriormente fue abatido por las fuerzas del orden.

AGENCIA AFP

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