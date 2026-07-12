VIDEOS | Reportan fuerte incendio en estadio olímpico de Atenas; esto se sabe

Un gran incendio declarado este domingo en el antiguo estadio olímpico de bádminton de Atenas ha cubierto de humo el centro de la capital griega, mientras decenas de bomberos trabajan para controlar las llamas y las autoridades piden a la población más cercana que permanezca en espacios cerrados.

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El incendio se declaró en el antiguo estadio de bádminton, sede de las competiciones de este deporte durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ubicado en el parque de Goudi, a unos cuatro kilómetros al noroeste de la céntrica plaza Syntagma, en plena zona urbana, informó a EFE un portavoz del cuerpo de bomberos.



Gran incendio cubrió de humo la capital griega

Alrededor de 40 bomberos, apoyados por 11 camiones y dos vehículos especiales con grúas, trabajan para contener las llamas, mientras el operativo continúa reforzándose, aunque "no existe riesgo de que el fuego se extienda" a la vegetación de un parque próximo ni a las instalaciones contiguas, añadió el portavoz.

🔥 Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



🚒 Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της.



🔎 Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα… pic.twitter.com/1imi5wssjn — TA NEA (@ta_nea) July 12, 2026

Además, se han reportado explosiones debido a las llamas, mientras que Protección Civil envió un mensaje a los móviles de las personas que se encuentran cerca de la zona para que permanezcan en espacios cerrados sin abrir las ventanas y en estado de alerta.



Una cortina de humo negro ha cubierto el cielo del monte Lycabeto, en el corazón de la ciudad, y se extiende hasta la Acrópolis de Atenas.



Las autoridades confían en que no existan personas atrapadas, ya que estas instalaciones permanecen cerradas desde hace años, después de la construcción de un nuevo edificio en el mismo parque que se utiliza como espacio de eventos y conciertos. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que causó el incendio.

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EFE