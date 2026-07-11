Venezuela respondió a De la Espriella sobre reconstrucción tras sismos y presidente electo aclaró

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aclaró este sábado que no ha planteado "desconocer la soberanía de Venezuela", luego de que el Gobierno venezolano respondió a unas declaraciones suyas sobre la reconstrucción necesaria tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. "En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades", manifestó en un comunicado la oficina de prensa de De la Espriella, quien asumirá como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto. El mandatario electo agregó que "la reconstrucción de las zonas afectadas es un desafío de enormes proporciones que puede beneficiarse de la solidaridad internacional, de la experiencia técnica de países vecinos y de la participación de sus sectores productivos, siempre dentro de los mecanismos de cooperación que resulten procedentes y con pleno respeto por el derecho internacional".

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La declaración se produjo después de que el Gobierno venezolano subrayó más temprano en un comunicado que es competencia "exclusiva" suya la planificación y reconstrucción tras los terremotos, y que ya "ha activado" a sus empresas públicas, industrias nacionales y sector privado para llevar a cabo este proceso. La Cancillería venezolana, de hecho, reaccionó "con extrañeza" a las declaraciones de De la Espriella, quien este viernes en un acto público aseguró que "la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica". Además, aseguró que en una reunión con Estados Unidos plantearían "esta situación al gobierno norteamericano".

"El Gobierno entrante de la República de Colombia tomó nota del comunicado emitido por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con ocasión de las declaraciones del presidente electo, Abelardo de La Espriella", agregó este sábado la oficina del próximo mandatario colombiano.



Según el comunicado, De la Espriella hizo sus afirmaciones "desde una perspectiva exclusivamente humanitaria y de cooperación regional, inspiradas en la convicción de que, ante tragedias de esta magnitud, los países vecinos deben estar dispuestos a sumar capacidades para aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas". En ese sentido, su oficina destacó que Colombia cuenta con capacidades técnicas, logísticas y humanas "que podrían contribuir de manera significativa a las labores de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción, si así llegaran a existir los canales institucionales y la voluntad de cooperación entre las partes".



"Las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías. En esos momentos, la solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política", agregó en el comunicado.

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Los dos terremotos del 24 de junio, de magnitud 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento 4.333 fallecidos, 16.740 heridos y a 17.907 personas sin vivienda, según dijo este sábado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.

El Gobierno venezolano alegó que De la Espriella "pretende atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos", y reafirmó que "corresponde exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas por el pasado doble sismo".

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En el comunicado de este sábado, la Cancillería venezolana reiteró que "de ser necesario, el Estado venezolano, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, establecerá alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales que contribuyan a las labores de recuperación y reconstrucción".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado que habrá recursos para la reconstrucción, sin precisar el alcance, y otras medidas como la anunciada un día después de la catástrofe sobre la creación de un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares para recibir donaciones internacionales destinadas, entre otros fines, a vivienda.

En los últimos días, Rodríguez ha hecho un llamado a empresas nacionales y extranjeras para una construcción "agresiva y rápida" de viviendas, y ha asegurado que ya trabajan en la ubicación de terrenos para construir nuevas casas y "ciudades antisísmicas".

Caracas ha abierto conversaciones con Washington para abrir una nueva línea de cooperación para reconstruir la infraestructura perdida y también Brasil ha mostrado su apoyo con la reconstrucción. Pero el comunicado especifica que con el gobierno electo de Colombia "a la fecha no está prevista articulación alguna".

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*Con información de EFE