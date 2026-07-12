¿Quiénes eran las personas fallecidas en el accidente aéreo de Bahamas? integraban banda musical

Las autoridades de Bahamas continúan investigando las causas del accidente aéreo que cobró la vida de diez personas luego de que una aeronave de Flamingo Air se precipitara a tierra poco después de despegar en la isla de North Andros. También avanzan en el reconocimiento de las identidades de las víctimas.



Recientemente se conoció que abordo iban cinco integrantes de la reconocida agrupación musical Da Pond Band, cuya pérdida ha generado una profunda conmoción en el país.

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De acuerdo con la información divulgada por medios locales y autoridades bahameñas, el avión despegó desde el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en Nassau, cuando presentó dificultades durante el vuelo y terminó estrellándose en una zona boscosa. Los equipos de rescate encontraron la aeronave envuelta en llamas.

Cinco integrantes de Da Pond Band murieron en el siniestro

Entre las víctimas identificadas figuran Quinton Myers, Matteo Winder, Rashad Storr, Giovanni McKenzie, Travis Johnson, Franklyn Cambridge y Macaro Rolle.



Según la información publicada por medios locales, Travis Johnson era el cantante de Da Pond Band, Giovanni McKenzie se desempeñaba como tecladista y Rashad Storr era el guitarrista principal de la agrupación. Además, el cantante Lamar Polhamus confirmó que la banda perdió a cinco de sus integrantes en la tragedia.



A través de una publicación en Facebook, Polhamus expresó el impacto que dejó el accidente para los músicos y para el país.

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“Da Pond Band está de luto por un golpe devastador no solo para nosotros, sino para todo el país”. También añadió:

“Da Pond Band ha perdido a cinco de sus miembros, que eran el núcleo, el corazón y el alma de la banda. Esta recuperación será larga y difícil; solo podemos pedir espacio, tiempo, apoyo y oraciones”.Las muestras de solidaridad no tardaron en llegar.

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Amigos, familiares y seguidores también rindieron homenaje a DJ Fresh, cuyo nombre real era Melvin Henfield, tras conocerse su fallecimiento.

El piloto también fue identificado

Según la información divulgada, Franklyn Cambridge era el piloto del Cessna 402 accidentado. La aeronave transportaba a otras nueve personas cuando cayó poco después del despegue.

Las autoridades informaron inicialmente que un hombre de 24 años había sido rescatado con vida y trasladado a un hospital, pero posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas, por lo que el saldo definitivo del accidente ascendió a diez víctimas mortales.

La Fuerza Policial de Bahamas indicó que, tras recibir el reporte del accidente alrededor de las 2:00 p.m. del viernes, oficiales de la estación de Policía de Nichols Town y equipos de rescate acudieron al lugar, donde encontraron la avioneta completamente incendiada. Posteriormente, nueve cuerpos calcinados fueron recuperados de la zona y trasladados a la isla de San Andros para su custodia antes de ser enviados a una clínica forense para su identificación.

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Bahamas abrió una investigación y suspendió operaciones de Flamingo Air

La investigación quedó a cargo de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA), con apoyo de un equipo especializado del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Bahamas desplazado desde Nueva Providencia hasta Andros.

Además, la Autoridad de Aviación Civil de Bahamas (CAAB) suspendió temporalmente el Certificado de Operador Aéreo de Flamingo Air. La ministra de Aviación, Jobeth Coleby-Davis, explicó que la decisión fue adoptada como una medida preventiva de seguridad, luego de registrarse otros incidentes relacionados con la seguridad durante la misma jornada.

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Las autoridades aclararon que la suspensión no representa una sanción disciplinaria contra la aerolínea, sino una medida destinada a proteger las operaciones mientras concluyen las investigaciones.

El primer ministro Philip Davis declaró un día de luto nacional tras confirmarse que no hubo sobrevivientes. En un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas manifestó:

“A todas las familias que han recibido la devastadora noticia de que un ser querido podría no regresar a casa, les ofrecemos nuestras más sinceras condolencias”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co