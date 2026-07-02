Trágica historia de Abraham y las 18 horas que rescatistas en Venezuela intentaron sacarlo con vida

En La Guaira, la ciudad más afectada por los terremotos en Venezuela de 7,2 y 7,5, se hicieron maniobras por más de 18 horas para rescatar a Abraham, un adolescente de 16 años. Los equipos de rescate de Colombia lucharon para sacarlo con vida, pero, lamentablemente, no lo lograron. “Acá afuera somos un grupo de rescate. Si alguien me escucha, grite o hagan ruido”, dijo uno de los socorristas en el momento que detectaron que Abraham estaba con vida. “Si me escucha, haga un ruido o grite”, le insistió. Después, los rescatistas corroboraron sus signos vitales con un escáner que ubicó en la pantalla dónde estaba y cuál era su capacidad de movimiento. El joven estaba en un edificio de nueve pisos que quedó reducido a escombros.

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“Estamos leyendo en horizontal. Esa es la lectura que me da el radar”, mencionó uno de los rescatistas y con esa información decidieron cavar un túnel para llegar hasta él. La familia ayudó a reconstruir los planos del apartamento.

Cavamos 10 metros de profundidad: rescatista colombiano

Danny Altamirano, oficial del equipo USAR COL-1 de la UNGRD, habló con Noticias Caracol y dijo que “entramos por una de las habitaciones y esa los muchachos lograron llegar exactamente casi que a la sala. ¿Por qué nos dimos cuenta de que a la sala?, porque la familia nos dijo a nosotros, ‘van a encontrar un mueble de color café, pueden girar a mano derecha y van a encontrar posiblemente la habitación del niño’. Y así fue. Se nos pudo haber ido 10 metros de profundidad, un túnel que largo, comienza uno a encontrar diferentes barreras, concreto, ladrillo, arcilla”.



Fueron 18 horas en las que los rescatistas estuvieron cavando para avanzar centímetro a centímetro en un espacio estrecho y reducido para ellos. Y cada hora verificaban que Abraham siguiera con vida. “Abraham, si me escucha, haga un ruido o grite”, le decían al menor.



En sus sistemas, Abraham se mantenía vivo. Era una batalla contra el tiempo y milimétrica porque un movimiento en falso podía provocar un nuevo colapso, pero cada maniobra alimentaba la esperanza de encontrarlo con vida.

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“Penetran, rompen, sacan, van dejando un área limpia y asimismo vamos a ir avanzando. Esto no es un tema de minutos. Ojalá pudiéramos hacerlo en minutos, pero no. Para hacerlo de una forma segura es un tema que vamos haciendo paso a paso, procedimiento por procedimiento. Y eso puede durar horas y dura horas”, sostuvo Altamirano.



"No siempre se gana"

Después de 18 horas ininterrumpidas de excavación, los rescatistas calculaban que estaban a aproximadamente una hora de alcanzar su objetivo cuando ocurrió lo que más temían. Altamirano relató que “ya estábamos muy cerca a él, se encontró y pues, desgraciadamente, la noticia fue que se encontró y no tenía signos de vida. Al final cuando sucede esto, el equipo se siente un poquito agobiado y golpeado. No siempre se gana. Es donde unos se quiebran, muchos se quiebran uno y siente ese dolor. Cuando yo le di la mala noticia a la familia me dijo con el corazón roto, ‘pero les doy las gracias porque yo vi lo que ustedes hicieron’”.

Aunque no todas las historias de rescate terminan con el final feliz de que la víctima pueda contar cómo sobrevivió, se vuelve un mensaje de humanidad saber que, por lo menos, se le podrá dar una despedida digna a los fallecidos encontrados.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

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