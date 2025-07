Tras 16 años, Oasis regresa a los escenarios con gira mundial: estas serían las canciones del show

Este 4 de julio es un día histórico para todos los fanáticos de la banda británica Oasis, conformada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, quienes desde hace 16 años no se subían a un escenario para interpretar los grandes éxitos de rock que marcaron la década de los 90's. La última vez que se vio a la agrupación en una presentación en vivo fue el 22 de agosto de 2009 en el V Festival en Staffordshire, Inglaterra, aunque oficialmente se separaron el el 28 de agosto de 2009, tras una fuerte pelea entre los hermanos en los camerinos del festival Rock en Seine, en París, en donde no alcanzaron a presentarse.

Desde entonces, los seguidores del grupo musical han esperado con ansias el reencuentro de los hermanos como músicos. Dieciséis años más tarde, Noel y Liam Gallagher hicieron las paces y emocionaron hace varios meses a sus seguidores a nivel mundial al anunciar el tan esperado reencuentro de Oasis, sueño que se hace realidad desde este viernes con el primer concierto de una gira mundial que pasara por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. La primera ciudad que recibirá a la banda será Cardiff, específicamente en el escenario de Principality Stadium (con capacidad para 70.000 personas), el primero de más de 40 conciertos que realizarán con la gira Oasis Live '25.



Lo que se sabe sobre el primer concierto de Oasis

Las puertas del escenario se abrirán a las 5:00 de la tarde (11:00 de la mañana en Colombia) y la banda británica subirá al escenario a las 8:15 de la noche (2:15 de la tarde en Colombia). Después de dos noches seguidas en Cardiff, la banda regresará a sus orígenes con cinco fechas en Manchester, ciudad en la que nació la agrupación. Después de 19 fechas en el Reino Unido e Irlanda, la gira pasará por Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia, y terminará en Sao Paulo (Brasil) el 23 de noviembre.

Horas previas al primer concierto de reencuentro de la banda, en algunos portales se ha filtrado el posible setlist con el que los Gallagher revivirán grandes éxitos de su época en el escenario. Temas como 'Stand By Me', 'Fade Away', 'Rock and Roll Star' y 'Wonderwall' son infaltables para la agrupación sobre el escenario y para los fanáticos que empiezan a viajar desde diferentes lugares del mundo para vivir estos conciertos que, sin duda alguna, serán de los más exitosos en todo 2025.



Acquiesce Morning Glory Some Might Say Cigarettes and Alcohol Fade Away Supersonic Roll With It Bring It On Down Talk Tonight Half the World Away Little by Little D'You Know What I Mean Stand By Me Cast No Shadow Hello Slide Away Whatever Live Forever Rock and Roll Star The Masterplan Don't Look Back in Anger Wonderwall Champagne Supernova

Al inicio de la gira de Oasis se suma el más reciente anuncio de la banda, el lanzamiento de una nueva edición de su álbum '(What’s The Story) Morning Glory?', el cual está cumpliendo 30 años y le dio a los músicos su primer premio BRIT al mejor álbum británico. La agrupación ha confirmado que este nuevo disco estará disponible el próximo 3 de octubre con cinco nuevas versiones acústicas grabadas de algunos de sus temas clásicos. El nuevo álbum estará disponible en 2 CD, 3 LP y formato digital para el gusto de todos los fans y coleccionistas.



Todas las fechas de la gira mundial de Oasis

4 de julio – Cardiff

5 de julio – Cardiff

11 de julio – Manchester

12 de julio – Manchester

16 de julio – Manchester

19 de julio – Manchester

20 de julio – Manchester

25 de julio – Londres

26 de julio – Londres

30 de julio – Londres

2 de agosto – Londres

3 de agosto – Londres

8 de agosto – Edimburgo

9 de agosto – Edimburgo

16 de agosto – Dublín

17 de agosto – Dublín

24 de agosto – Toronto

25 de agosto – Toronto

28 de agosto – Chicago

31 de agosto – Nueva Jersey

1 de septiembre – Nueva Jersey

6 de septiembre – Los Ángeles

7 de septiembre – Los Ángeles

12 de septiembre – Ciudad de México

13 de septiembre – Ciudad de México

27 de septiembre – Londres

28 de septiembre – Londres

21 de octubre – Goyang

25 de octubre – Tokio

26 de octubre – Tokio

31 de octubre – Melbourne

1 de noviembre – Melbourne

7 de noviembre – Sídney

8 de noviembre – Sídney

15 de noviembre – Buenos Aires

16 de noviembre – Buenos Aires

19 de noviembre – Santiago

22 de noviembre – São Paulo

23 de noviembre – São Paulo

