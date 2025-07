Los detalles del accidente en el que murió Diogo Jota: la boda, la operación y el Lamborghini

Diogo Jota no podía viajar en avión en su retorno a Inglaterra para retomar los trabajos con su club, el Liverpool FC, tras un periodo de vacaciones. La temporada anterior para el portugués fue dulce: se consagró como campeón de la Premier League y hasta se llevó, con su selección, el título de la Uefa Nation League. Sin embargo, varias lesiones habían impedido que demostrara todo su potencial, por lo que se había sometido a una pequeña intervención quirúrgica, al parecer pulmonar, para remediarlo. Así las cosas, la recomendación médica fue que no tomara vuelos.

Como el viaje sería más largo, Diogo decidió emprender su travesía desde la noche del miércoles en carro, acompañado de su hermano, el también futbolista André Silva, en un Lamborghini, atravesando España hasta llegar al puerto de Santander, donde tomaría un ferry que lo llevaría a Portsmouth, en Inglaterra, para luego seguir en carro hasta Liverpool y unirse al equipo el lunes.

La prensa portuguesa e inglesa señalan que los hermanos futbolistas decidieron viajar de noche para evitar soportar las altas temperaturas que azotan a Europa por estos días, que en España llegan hasta los 36 grados. A bordo del Lamborghini, Diogo y André conducían a alta velocidad, pues tanto el vehículo como la carretera, la autovía Rías Bajas, conocida como A-52, permitían ir rápido.

Pasadas las 00:35 de la madrugada, según las indagaciones de las autoridades españolas, llegó el llamado de emergencia por un grave accidente a la altura del kilómetro 65.300 en Cernadilla, en Zamora, muy cerca de la frontera con Portugal. Al lugar llegaron rápidamente los bomberos, pero poco podían hacer. Los videos tomados por el conductor de un vehículo que pasó segundos después del siniestro dan cuenta cómo el Lamborghini ardía en llamas al borde de la carretera.

Los mismos bomberos que atendían el caso contaron que su intervención fue apagar el incendio y evitar que se propagara a la vegetación, pues ya era imposible un rescate entre las latas, pues el auto se empezó a calcinar con celeridad.

La hipótesis apunta a que, sin saber quién manejaba, los hermanos conducían a alta velocidad por la recta de Cernadilla para adelantar a otro vehículo; sin embargo, una llanta se reventó, perdieron el control del carro, chocharon y este se prendió en fuego.



Un golpe para el mundo del fútbol

La tragedia de Diogo Jota y André Silva llega cuando el futbolista de Liverpool vivía uno de los momentos más especiales de su vida tras casarse con su gran amor, Rute Cardoso, con quien era novio desde que la adolescencia. Se conocieron en un colegio de Gondomar, una pequeña ciudad portuguesa. Siempre se les vio juntos. El mismo Jota le dedicaba goles prácticamente siendo un niño. Crecieron juntos y formaron una familia con sus tres pequeños hijos, todos nacidos en Liverpool.

En la publicación de Instagram de su boda, en la cual lo acompañaron el 22 de junio varios de sus compañeros en Liverpool, Rute escribió: “Sim, para sempre ♾️(símbolo de infinito)”. En imágenes divulgadas este viernes, Cardoso visitó el tanatorio donde están los cuerpos de su esposo y cuñado. En el video se le vio dolida y pasmada por la tragedia que hoy llora.

La muerte de Diogo y André sumió a la afición de Liverpool en un profundo desconsuelo. A las afueras de Anfield, mítico estadio donde Jota fue coreado múltiples veces con su canción, “lleva el número 20. Nos llevará a la victoria. Y cuando corre por la banda izquierda, se mete al interior y marca para el LFC”, se acercaron cientos de aficionados.

Flores, bufandas, retratos y camisetas como homenaje póstumo por la inesperada partida de uno de sus jugadores más queridos. Allí llegó Jordan Henderson, excapitán de Liverpool, quien le dejó una ofrenda y rompió en llanto. Lágrimas que representan el dolor de un equipo que se siente golpeado.

Las palabras de sus compañeros del club han sido sentidas. Su amigo Andrew Robertson, quien compartió algunas anécdotas que vivieron, lo recordó como un hombre a quien amó y a quien echará de menos. “Podría hablar de él como jugador durante horas, pero nada de eso parece importar ahora. Es el hombre. La persona. Era un tipo tan bueno. El mejor. Tan auténtico. Simplemente normal y real. Lleno de amor por las personas que le importaban. Lleno de alegría”.

En esa línea se pronunció Virgil van Dijk, capitán de Liverpool, quien señaló que no puede creer la tragedia que hoy sacude a la familia de Jota. “Estoy completamente destrozado. Qué ser humano, qué jugador y, sobre todo, qué increíble hombre de familia. Significabas mucho para todos nosotros y lo seguirás haciendo. Es inimaginable para tu familia perder a dos hijos, a un marido y a un padre. Es tan cruel e injusto. Mi corazón se ha roto por toda tu familia, por Rute y por tus hijos", dijo.

Su compañero en ataque, Mohamed Salah, también escribió este viernes su pesar por la muerte de Jota: “Me he quedado sin palabras. Hasta ayer, nunca pensé que me daría miedo volver a Liverpool después del parón. Los compañeros van y vienen, pero no así. Va a ser muy difícil aceptar que Diogo no estará cuando volvamos. Mis condolencias están con su esposa, sus hijos y, por supuesto, con sus padres, que perdieron repentinamente a sus hijos. Las personas cercanas a Diogo y a su hermano André necesitan todo el apoyo posible. Nunca los olvidaremos”.

Las exequias de Diogo y André se llevarán a cabo este sábado en Portugal, con la presencia de sus más íntimos amigos.

