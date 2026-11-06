Esto dijo el papa León sobre Colombia al iniciar su gira por Latinoamérica

"Sé que algunos tenían dudas sobre si este viaje llegaría a realizarse; sin embargo, desde el primer día estuve plenamente convencido de que debía llevarse a cabo", expresó a los periodistas el papa León XIV durante el vuelo hacia Suramérica donde visita Uruguay, Argentina y Perú, sin que se haya cumplido aún un mes desde su operación por un cáncer de pulmón del que se ha recuperado totalmente. Durante el viaje ofreció palabras a Colombia tras dialogar con Néstor Pongutá, el único periodista de ese país a bordo del avión. (Lea también: El papa León XIV llega a Uruguay para iniciar su gira por Latinoamérica)



Pasada una hora y media desde que el vuelo papal despegara de Roma, el pontífice apareció en la zona trasera del avión para agradecer la labor de los periodistas y presentar a la nueva prefecta del Dicasterio de la Comunicación, Montse Alvarado, y hacer una reflexión de este sexto viaje internacional. "Nos dirigimos a tres países de América Latina, cada uno con su propia historia particular, con muchos puntos en común pero también con sus diferencias", dijo el obispo de Roma, quien recordó que "cada país tiene su propia impronta con sus gentes y sus culturas".

Sobre Perú, explicó que para él es "cómo un segundo hogar" y por eso, afirmó: "Me siento muy feliz de poder regresar", ya que vivió en el país andino durante cerca de 20 años como misionero y después siendo obispo de Chiclayo.

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"Quiero recordar que el motivo principal de este viaje es continuar la misión del obispo de Roma, compartiendo la alegría del Evangelio y anunciando la Buena Nueva. Hay que caminar junto a las personas, expresando esa cercanía que tanto necesitan (...) pues hoy en día buscan con especial anhelo un mensaje de esperanza", añadió el pontífice.



El regalo colombiano que recibió León XIV

Como es habitual, el papa saludó uno a uno durante más de 40 minutos a los periodistas que viajaron con él, recibiendo regalos y respondiendo a algunas preguntas. Uno de ellos fue el reportero Néstor Pongutá, quien le recordó las visitas que hizo a Colombia “más de diez”, antes de ser el sumo pontífice.



“Usted estuvo en el Museo del Oro y allá vio el pez alado con la cara de jaguar”, comentó el periodista, quien le expresó que “los artesanos y joyeros cuando supieron esta historia hicieron una réplica exacta con la técnica peruana y colombiana”, y le dio como regalo una réplica de esa pieza dorada.



El papa agradeció el gesto y envió “un saludo a todo el pueblo de Colombia, Perú y toda América”. Por ahora no se ha anunciado que el sumo pontífice tenga planeada otra gira por Latinoamérica ni que esta incluya a Colombia, que ya les ha abierto sus puertas a Pablo VI, Juan Pablo II y Francisco.

#LoÚltimo | El papa León XIV ya está en Latinoamérica. Así fue su aterrizaje y llegada a Montevideo, Uruguay, en donde lo recibió el presidente Yamandú Orsi. Vea las imágenes.



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Las palabras del papa sobre cada uno de los países que visitará

Sobre si el viaje a Argentina es un homenaje al papa Francisco, León XIV asintió y explicó que visita su país, "el que él no pudo visitar" y que va "con mucha alegría", pero que esto no es el principal propósito del viaje sino llevar "la Palabra" a la gente.

Preguntado qué es lo que más ganas tiene de ver en su Perú respondió: "Las cosas viejas, las cosas nuevas y a toda la gente". “¿Qué es lo que más extraña del padre Roberto (Prevost) y de Latinoamérica?”, le preguntó otra periodista. "Esto fue hace tanto tiempo", contestó riéndose, pero agregó que de América Latina extraña "el fervor, la expresión de la fe de la gente y la forma de vivir como cristianos".

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Sobre un posible viaje a Santiago de Compostela en el Año Xacobeo, el papa aseguró que querría ir, pero "otra cosa" es que pueda.



¿Cómo avanza la salud del papa León?

El pontífice dio algunos detalles sobre su estado de salud, como que aún no ha retomado la práctica del tenis después de la operación del 13 de octubre, pero que lo hará. Sobre "el secreto" de su pronta recuperación destacó: "La fe en Dios, buenos doctores y una vida sana", y dio "gracias a Dios. Gracias a la excelente asistencia médica con la que cuento, me encuentro bastante bien".

Para quienes han tenido un diagnóstico de cáncer, el papa dedicó palabras de cercanía: "No tengan miedo. La temprana detención es obviamente lo mejor, por lo que hay que hacer chequeos regulares y cuidarse".

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Señaló además que, tras su enfermedad, quiere sobre todo "difundir la necesidad de que la atención médica llegue a todos". “Santo Padre, ¿está usted tan bien cómo parece?, le preguntaron: "Quizá aún mejor", aseguró León XIV con sentido del humor. (Lea también: Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras extirpación de tumor canceroso en su pulmón)

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE