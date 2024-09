Tras polémica separación, princesa de Dubái anunció el lanzamiento de su perfume, Divorcio

Tras un escandaloso anuncio de separación, Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hija del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, sorprendió a sus seguidores tras contar que haría el lanzamiento de una fragancia llamada ‘Divorcio’.

¿Por qué se divorció la princesa de

Dubái?

El año pasado se casó con el jeque Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, sin embargo, en julio de 2024, publicó en Instagram una declaración que sorprendió a muchos.

“Querido esposo, ya que estás ocupado con otras compañías, declaro nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa”, escribió en redes la mujer.

A muchos les llamó la atención que señalara la palabra divorcio tres veces, pues, en la cultura musulmana, hacer esto significa que el matrimonio queda anulado de manera permanente.

´Divorcio´, nuevo perfume de la princesa de Dubái

Un par de semanas después de hacer este anuncio, la mujer de 30 años mostró a sus seguidores su nuevo negocio, una línea de belleza que entrará al mercado con un perfume llamado 'Divorcio'.

"Ella no es como la mayoría de ustedes haciendo berrinches", "huele a libertad" y "la venganza podría ser mejor nombre, pero este también me encantó", comentaron algunas de sus seguidoras, quienes mostraron su emoción ante el lanzamiento.

