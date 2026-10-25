Tras victoria de Lula da Silva en Brasil, así reaccionaron políticos en América Latina y EE. UU.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil generó reacciones de dirigentes de América Latina y Estados Unidos. El mandatario brasileño obtuvo cerca del 51,7 % de los votos frente al 48,3 % del senador Flávio Bolsonaro, en una contienda que revirtió el resultado de la primera vuelta y le permitió asegurar un cuarto mandato presidencial. El resultado provocó mensajes de celebración y respaldo, pero también cuestionamientos.

El expresidente chileno Gabriel Boric agradeció a Lula por mantener viva la esperanza, mientras que el exmandatario colombiano Gustavo Petro afirmó que la victoria frenó el fascismo en Brasil. En contraste, el presidente estadounidense, Donald Trump, comparó el desenlace con las elecciones de Estados Unidos de 2020 y cuestionó el resultado sin presentar pruebas de irregularidades. Desde Panamá, el presidente José Raúl Mulino felicitó al ganador y destacó la jornada democrática. Lula, que partía con desventaja después de la primera vuelta, asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.



Las reacciones de políticos al triunfo de Lula da Silva en Brasil

Gabriel Boric agradeció a Lula por mantener viva la esperanza

Una de las primeras reacciones fue la del expresidente chileno Gabriel Boric, quien felicitó al mandatario brasileño a través de su cuenta de X. Boric, quien gobernó Chile entre 2022 y 2026 y mantiene una relación cercana con Lula, viajó a Brasil para seguir el desarrollo de las elecciones. "¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo", indicó el exmandatario izquierdista en su cuenta de X.

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Boric, amigo de Lula y quien viajó a Brasil para seguir los comicios, también agradeció al líder del Partido de los Trabajadores (PT) por su "compromiso con la humanidad". "¡Te queremos! Con la esperanza intacta", agregó el exgobernante chileno.



Gustavo Petro aseguró que el triunfo de Lula frenó el fascismo

El expresidente colombiano Gustavo Petro aseguró este domingo que la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil detuvo "el fascismo" en ese país y tachó los resultados como "un triunfo para la humanidad".



"Se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales", dijo Petro en X.



"Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad", añadió Petro, uno de los principales aliados en la región del mandatario brasileño.



Donald Trump cuestionó el resultado y lo comparó con elecciones en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo la victoria de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro y la comparó con el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020, cuyos resultados se negó a reconocer.

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"Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen", afirmó Trump, sin aportar pruebas de irregularidades.



Mulino felicita a Lula por su victoria electoral en Brasil

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria electoral en esta "jornada democrática" en Brasil, imponiéndose al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria! Seguiremos trabajando juntos por nuestros países", dijo Mulino en un mensaje en X.



Sheinbaum felicita a Lula: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

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Con este resultado, las dos grandes economías de América Latina se quedan con gobiernos de izquierda. El pasado 5 de octubre Sheinbaum descartó temor por un mayor aislamiento político de México en América Latina si el izquierdista Lula da Silva perdía la segunda vuelta presidencial frente al ultraderechista Bolsonaro. Aquel día, Sheinbaum fue cuestionada sobre la primera vuelta de los comicios brasileños en los que Bolsonaro salió con una leve ventaja sobre Lula.



Evo Morales dice que el triunfo de Lula en Brasil "renueva la esperanza"

El expresidente de Bolivia Evo Morales felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta presidencial en Brasil y consideró que ese resultado "renueva la esperanza de los pueblos". Morales (2006-2019) publicó en X una felicitación a Lula, a quien llamó "hermano del alma y compañero de lucha", por su "hermosa y heroica victoria".

"Tu triunfo renueva la esperanza de los pueblos que luchan por la justicia social, la dignidad y la soberanía. Desde Bolivia, te enviamos un abrazo revolucionario y fraterno, con la convicción de que una América Latina unida es fundamental para construir un mundo con paz, igualdad y justicia social", agregó el también líder cocalero. En Bolivia, los Gobiernos izquierdistas de Morales y Luis Arce (2020-2025) fueron aliados de Lula da Silva por su afinidad política con el mandatario brasileño.

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El actual presidente, Rodrigo Paz, también felicitó antes a su par brasileño y le manifestó la intención de continuar "trabajando juntos" por el bienestar de ambos países, que son vecinos.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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