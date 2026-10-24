El Salvador despliega sus tropas en Haití para buscar a 4 soldados, ¿qué alcance tiene el operativo?

El Salvador desplegó tropas especiales en Haití luego de que cuatro soldados salvadoreños, integrantes de una misión respaldada por la ONU, desaparecieran en una emboscada de una banda criminal, informaron autoridades. Un contingente salvadoreño llegó el jueves para apoyar las tareas de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, en las afueras de Puerto Príncipe, indicó en X la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), una misión autorizada por la ONU en apoyo a Haití. "La GSF mantiene sus operaciones en la zona en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos", señaló, y pidió a los residentes mantenerse alejados del área.

Los cuatro soldados salvadoreños desaparecieron el domingo cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe, dijo el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, al Consejo de Seguridad el lunes. Los atacantes dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el vehículo, afirmó Waltz, quien añadió que las autoridades creen que los cuatro militares sobrevivieron.

Publicidad

En su cuenta en X, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fustigó este viernes a quienes critican en redes sociales que haya enviado militares o que consideran que subestima el poder de las pandillas haitianas. "Las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria", afirmó.



El miércoles pasado, en otro mensaje en X escrito en criollo haitiano, amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas, como dice haber hecho con las de El Salvador, si no liberan a los salvadoreños. Según Bukele, los cuatro soldados son técnicos aeronáuticos que realizan evacuaciones médicas, y no combatientes.



Haití, el país más empobrecido de América, atraviesa desde hace años una profunda crisis, que empeoró en los últimos tiempos con el aumento de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas. A principios de octubre, las autoridades haitianas aplazaron indefinidamente las elecciones previstas para diciembre. El país no celebra elecciones desde 2016 y, tras el asesinato de su último presidente en 2021, aún no ha elegido a un sucesor.

Publicidad

La GSF avanza lentamente en su apoyo a la policía haitiana, desbordada por la violencia. La misión prevé alcanzar los 5.500 efectivos, pero por ahora cuenta con apenas 2.000 integrantes aportados por seis países.



¿Qué alcances tiene este operativo?

La campaña militar de El Salvador en Haití es una incógnita por el hermetismo que rodea la operación contra las bandas armadas en la capital del país caribeño. Desde mediados de semana se habla de un contingente de un centenar de soldados mientras que algunos medios haitianos mencionan una cifra mayor, de 450 efectivos ya sobre el terreno, y de la llegada la víspera de varios aviones militares a Puerto Príncipe.

Según Le Nouvelliste, el diario más antiguo de Haití, "450 soldados salvadoreños ya se encontraban en Puerto Príncipe el viernes con el fin de participar en la búsqueda de los cuatro salvadoreños desaparecidos y reforzar las filas de la GSF".

Publicidad

Un fotógrafo de EFE vio este sábado en Puerto Príncipe vehículos blindados de la Policía Nacional y del Ejército haitiano patrullando calles céntricas de la capital para impedir eventuales avances de las pandillas armadas, mientras que otros blindados estaban desplegados en puntos estratégicos de la ciudad, como Nazon, Christ-Roi, Delmas 30 y la carretera al aeropuerto Toussaint Louverture.

Cerca del mediodía se informó de supuestos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de las bandas en el sur de Puerto Príncipe, sin presencia de la Fuerza de Supresión de Pandillas que concentran sus operaciones en la comuna de Croix-des-Bouquets, en el norte de la capital, donde tuvo lugar la emboscada al vehículo blindado en el que se movilizaban los salvadoreños.

Publicidad

La GSF, en su último comunicado sobre la situación, divulgado el pasado jueves, informó de la llegada a Puerto Príncipe del contingente salvadoreño "para apoyar las operaciones de búsqueda y seguridad", sin dar cifras sobre el tamaño del contingente desplegado. "La presión militar aumenta con la esperanza de que los soldados sean liberados, incluyendo un presunto ataque con drones explosivos contra un complejo perteneciente a Lanmò San Jou, líder de (la banda) los 400 Mawozo", manifestó el analista de Haití de Crisis Group, Diego Da Rin.

El analista añadió que "incluso con una ofensiva importante, encontrar a los salvadoreños será como buscar una aguja en un pajar, a menos que las bandas accedan a entregarlos".

Publicidad

Según el centro de pensamiento InSight Crime, la banda 400 Mawozo, que controla Croix-des-Bouquets, la zona donde tuvo lugar la emboscada, cuenta con aproximadamente 300 miembros y "proyecta poder más allá de su tamaño".

Sin embargo, el hecho de que 400 Mawozo haga parte de la coalición de bandas Viv Ansanm, puede hacer que el conflicto se extienda si la tropa salvadoreña intensifica las operaciones de búsqueda y rescate de sus compatriotas, con quienes no se tiene ningún contacto desde el momento de la emboscada.

Publicidad

"Las labores de rescate en curso deben llevarse a cabo con cuidado para evitar víctimas civiles y una mayor escalada del conflicto, ya que es posible que las fuerzas de seguridad aún no estén preparadas para afrontar ataques coordinados por parte de las bandas", agregó el analista de Crisis Group.

Bukele amenazó el miércoles a los jefes de las bandas armadas haitianas con una ofensiva más amplia si no entregan vivos a los cuatro soldados de su país, de los que dijo que "fueron secuestrados de manera cobarde" cuando regresaban de comprar comida en un mercado.

Publicidad

Para Bukele, la experiencia de sus militares en la lucha contra las pandillas salvadoreñas se puede aplicar a las bandas haitianas, pero expertos han advertido que el escenario es muy diferente porque la tropa recién llegada no conoce el terreno en el que están combatiendo ni el idioma o la cultura de los haitianos.

NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP y EFE