Los últimos minutos de Donovan Balanta: videos inéditos del procedimiento policial en el que murió

A partir de una serie de videos inéditos presentados por la Fiscalía General de la Nación, Noticias Caracol reconstruyó paso a paso la secuencia de eventos que provocaron la muerte del joven Donovan Balanta Paz durante un procedimiento policial el domingo 20 de septiembre en la frontera entre la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá) y el sector de Cazucá (Soacha). Las imágenes captadas por cámaras de seguridad exponen los altercados iniciales, agresiones racistas, el uso reiterado de armas electrónicas taser, golpizas y una prolongada omisión de asistencia médica dentro de la estación de policía. La reconstrucción cronológica establece que el procedimiento inició a las 2:03 p.m., cuando el ciudadano José Luis Guerrero compartía con amigos y las hermanas de Donovan Balanta en el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar. A las 2:06 p.m., dos mujeres protagonizaron una discusión en la vía pública, lo que motivó la llegada de dos policías en motocicleta.



De acuerdo con la investigación fiscal, los agentes profirieron agresiones de carácter discriminatorio y racista. El delegado fiscal citó textualmente durante las audiencias judiciales: "Cuando se realizan las expresiones discriminatorias en contra de él y en contra de los demás presentes asimismo es eso lo que genera a su señoría o ello lo que genera que los familiares del señor Elizair lo ingresen a su vivienda para evitar discusiones con los integrantes de la Policía Nacional".

A las 2:09 p.m., se registraron las primeras intimidaciones con armamento no letal. En los videos se identifica al patrullero Jonathan Alexander Giraldo portando un dispositivo taser de color amarillo en su mano derecha, mientras el intendente Edwin Morantes permanecía en la acera. A las 2:12 p.m. llegaron cuatro policías más en dos motocicletas. A pesar de que las personas involucradas ya se encontraban resguardadas dentro del inmueble, los uniformados reportaron ante la central que se presentaba un enfrentamiento multitudinario para solicitar apoyo.

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Sobre este reporte oficial de la policía, el representante de la Fiscalía sostuvo de manera textual: "Él indicó que se estaba presentando o de acuerdo su señoría a los reportados en los reportes oficiales que se había presentado una riña campal su señoría fueron las expresiones para solicitar el apoyo o el argumento para que demás unidades de la policía llegaran a este lugar su señoría los hechos son estos que se están dando a conocer esto es lo que ocurrió no observa este delegado fiscal ningún tipo de riña de tipo campal su señoría que estuviera ocurriendo".



Las cámaras de seguridad registraron el momento cuando los uniformados movieron una motocicleta estacionada, hecho por el cual José Luis Guerrero salió de la vivienda a preguntar qué sucedía. Al analizar la grabación, el fiscal citó textualmente: "Observe su señoría cómo tiene la palma de sus manos extendidas hacia la parte superior no porta en sus manos ningún tipo de elemento o no está en una actitud violenta él él dio a conocer su señoría que lo que él realizó fue preguntarle a los policías el por qué le habían movido la motocicleta y que en ese momento los policías le indicaron que se tenían que llevar algo o alguien".



A las 2:14 p.m. hizo presencia el comandante de la estación de policía de Cazucá, el mayor Janes Roque, junto a efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). A las 2:16 p.m., un agente accionó su arma taser contra José Luis Guerrero. En medio de la confusión, Donovan Balanta apareció en la escena, se agachó, recogió dos objetos, arrojó elementos hacia los policías y emprendió la huida por una vía destapada.

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Varios policías persiguieron a Donovan hasta interceptarlo. En las imágenes se observa que fue reducido en el suelo, golpeado y sometido a múltiples descargas eléctricas con taser antes de ser subido a una camioneta institucional. A las 2:46 p.m., Donovan Balanta fue ingresado a las instalaciones de la estación de policía de Cazucá. Tres agentes del GOES lo cargaron y lo dejaron tirado en el piso. La víctima ingresó semidesnuda, vistiendo únicamente boxers rojos y con el pantalón por debajo de las rodillas, momento cuando un efectivo del GOES le propinó una patada. El fiscal describió la escena citando: "Este funcionario le pega una patada a su señoría el señor Donovan Balán Tapas obsérvese cómo ingresa semidesnudo su señoría sus boxes rojos su pantalón sobre más abajo de la rodillas".

Estando tendido e indefenso en el piso, un policía volvió a accionar el taser directamente sobre su abdomen y, segundos después, sobre una de sus piernas. La Fiscalía argumentó que estas agresiones ocurrieron en presencia del comandante de la unidad policial. Al respecto, el fiscal aseveró: "Observe, su señoría, el mayor y fue por ello que se le imputó en comisión por omisión por permitir tortura porque su deber era evitar que el señor Donovan Balanta Paz fuera torturado su señoría por parte del patrullero Alexander Jonathan Alexander Giraldo".

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Posteriormente, ingresó José Luis Guerrero en calidad de capturado. Guerrero declaró que escuchó a Donovan quejarse intensamente por las descargas de corriente recibidas y pedir auxilio médico. El fiscal señaló sobre su testimonio: "De acuerdo a lo que manifestó señor José Luis Guerrero era que se quejaba e por las descargas que había sido sometido su señoría solicitaba ayuda solicitaba que fuera atendido".

Donovan permaneció 14 minutos desplomado en el piso mientras los agentes intentaban ponerlo de pie, pero la víctima no lograba sostenerse y volvía a caer. A las 2:53 p.m. le retiraron las esposas; en ese instante, Donovan le tomó la mano a Guerrero pidiéndole auxilio. Balanta volvió a desfallecer mientras un policía pasaba por encima de su cuerpo sin prestarle ayuda. Guerrero, estando esposado, intentó subirle el pantalón a su amigo. Frente a este hecho, la Fiscalía expresó: "Porque en ese momento el señor José Luis Guerrero también estaba en una situación de impotencia por estar esposado su señoría y por estar enfrentado hacia varias personas uniformadas de la fuerza pública de la Policía Nacional".

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A las 3:05 p.m., 20 minutos después de su ingreso a la estación, tres uniformados levantaron a Donovan Balanta y lo trasladaron a un centro médico, donde falleció poco después. El dictamen de la necropsia médico-legal concluyó que la causa determinante del fallecimiento fue una arritmia cardíaca por descargas eléctricas, documentando además quemaduras y diversas lesiones en el cuerpo.

Los cuatro policías involucrados no aceptaron los cargos por los delitos de homicidio y tortura. Un juez de control de garantías evaluará la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los procesados, mientras la investigación continúa para vincular a otros uniformados identificados en los videos.

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