Crimen contra una pareja de abuelos en Suba: capturan a exyerno señalado por el doble homicidio

Un operativo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación culminó con la captura de Freddy Alexander Barajas, señalado como el presunto responsable del asesinato de Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Guerrero, de 66 años. Un juez con función de control de garantías declaró legal el procedimiento de captura del sospechoso, quien era exyerno de las víctimas y convivía en el mismo inmueble. El trágico hecho ocurrió en el barrio Aures, ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá, cuando la pareja de adultos mayores fue encontrada sin vida dentro de su propia vivienda. Según los reportes judiciales, los cuerpos de Guillermo y Gloria se hallaban en dos habitaciones distintas, ambos con múltiples heridas provocadas por arma blanca.



Guillermo Alberto Anzola presentaba dificultades de movilidad debido a una enfermedad terminal y su cuerpo fue hallado muy cerca de su bastón. Por su parte, los informes más recientes de la investigación revelaron que Gloria Guerrero habría sido víctima de violencia sexual.

Barajas no era un desconocido para la familia: llevaba más de 20 años vinculado al núcleo familiar y residía en la misma vivienda arrendando una habitación. Una nieta de las víctimas, cuya identidad se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad, le explicó a Noticias Caracol que sus abuelos le abrieron las puertas de su hogar por el amor que le tenían a su hija y a su nieto, actuando desde el afecto y la confianza.

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"Si en algún momento abrieron la puerta de su casa para que esta persona ingresara, viviera con ellos y pues desafortunadamente todo terminara así, pues esto fue por el amor que tenían a su hija y a su nieto, porque pues ellos así lo pidieron en su momento. Mis abuelos pues actuaron desde el cariño y la confianza que tenían pues en su familia; en realidad era una persona que llevaba más de 20 años en nuestra familia", relató la mujer.



Durante las inspecciones en el lugar de los hechos, los investigadores recopilaron elementos determinantes para el avance de las pesquisas, entre los que destacan una gorra y un pasamontañas hallados en la escena del crimen.



En el marco de las diligencias judiciales, la Fiscalía dio a conocer que el imputado cuenta con varias anotaciones por violencia intrafamiliar y lesiones personales. Aunque no registra condenas previas, estos registros evidencian un patrón de conducta violenta que lo convierte en un peligro para la sociedad.

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Por su parte, el abogado de la familia de las víctimas manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el procesado pueda afrontar el juicio en libertad. De igual forma, el jurista denunció que durante la audiencia de lectura de cargos, Barajas mostró una actitud indolente, riéndose ante el juez de control de garantías y ante la cámara mientras escuchaba los cargos en su contra.

"A esta persona se le comunica también por parte de la Fiscalía que ha tenido varias anotaciones por violencias y lesiones personales, por violencia intrafamiliar. No tiene condenas, simplemente anotaciones, pero sí dejan ver un patrón; obviamente que esta persona es un peligro para la sociedad", dijo el abogado.

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Siete meses después de que Noticias Caracol diera a conocer la historia, los allegados a Guillermo y Gloria reviven el dolor de aquella jornada, pero confían en que esta captura sea el paso definitivo hacia el esclarecimiento total de los hechos y se haga justicia.

Como lo dio a conocer este noticiero, uno de los familiares de esta pareja afirmó que un allegado de las víctimas revisó las cámaras de seguridad que había dentro de la casa y notó algo extraño. Un sujeto, quien intenta ocultar su identidad, salió de la vivienda y llevaba un pasamontañas y una gorra, las cuales fueron encontradas posteriormente por los investigadores. Según describe el allegado, el hombre desconocido vestía pantalón y zapatos negros.

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Entre los detalles obtenidos por este medio, se sabe que el exyerno de la pareja dio una declaración juramentada en la que aseguró no estar en la casa cuando ocurrieron los hechos.

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